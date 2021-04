La Dacia Spring en location à 5€/jour

C’est la voiture électrique la moins chère du marché. Leclerc a choisi une voiture électrique populaire pour lancer son service de location à 5€/jour.

Partie intégrante de la Renaulution souhaitée par le nouveau PDG du groupe, Luca de Meo, la Dacia Spring nous a fait penser aux annonces de Free aux grand heures de la téléphonie mobile. Avec un prix de base à 12000€, difficile de faire moins chère en 2021.

Cette offre n’est pas sans nous rappeler le service Autolib, à la différence que le service proposait la possibilité de réserver ses places de stationnement avec une application pour se déplacer très sereinement.

Rappelons que cette voiture offrira 200 km d’autonomie en ville et 130 km dans des conditions d’autoroute avec la climatisation et le portable qui recharge. Cependant, cette autonomie est suffisante pour Renault. En effet, les études montrent que l’on fait 75 km par jours en moyenne. Ici Renault invitera les propriétaires à recharger son véhicule chaque nuit en même temps que son téléphone portable.

Le forfait de 5€/jours est hors kilométrage. Il faut donc y ajouter un surplus de 0,20 €/km, et 0,18 €/km au-delà d’une semaine. Pour une location de 7 jours et 300 kilomètres, une Spring revient à 95 €.

Je suis très heureux de voir notre engagement en faveur de la voiture électrique prendre ce nouvel élan aujourd’hui. Il va dans le sens des combats d’E.Leclerc en faveur de l’environnement et du pouvoir d’achat. C’est aussi une vraie fierté de le faire avec le Groupe Renault et sa marque Dacia. C’est un moment important je crois pour nos 2 entreprises et notre présence aujourd’hui à Orly en témoigne. Ensemble, nous rendons l’électrique accessible à tous !



MICHEL-EDOUARD LECLERC, PRÉSIDENT DU COMITÉ STRATÉGIQUE DES CENTRES E.LECLERC