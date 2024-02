En Juin de cet année, j’ai pris livraison de ma nouvelle voiture rouge. Je n’avais jamais fait l’essai d’une voiture électrique, et encore moins d’une Megane E-Tech. Pourtant, l’attrait d’un véhicule entièrement électrique, d’une autonomie de plus de 300 km et les subventions nous ont incités, ma femme et moi, à faire le grand saut. Environ six mois et…