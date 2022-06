La Megane E-tech : plus de style et moins de charge !

J’ai eu le plaisir d’essayer la Megane E Tech et je vais ici vous partager mon expérience et les nombreux atouts qu’elle possède. En espérant que cela vous permettra d’en savoir davantage sur les voitures électriques. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. J’en essayerais d’autres dans les prochaines semaines pour Tesla Mag.

Présentation du modèle

La Mégane, gentille berline compacte telle que nous la connaissons, n’est plus. Contrairement à Zoé, Renault a pris le choix de garder un nom iconique, une appellation rassurante qui parle aux Français pour un modèle inédit. Notre Mégane E-Tech n’a plus grand chose en commun avec la compacte, à commencer par son allure de crossover, à cheval entre berline et SUV. Elle est plus longue qu’une Mégane de 15 cm, mais plus courte et plus basse qu’un Captur.

Véritable icône de cette renaissance, la Mégane E-Tech est le point de départ d’une nouvelle gamme en construction, et l’occasion pour Renault de faire en quelque sorte table rase du passé. Est-elle à la hauteur de ses ambitions ? Sera-t-elle un succès ou une énième proposition électrique sans saveur

Points positifs

C’est spacieux, l’aide à la manoeuvre est primordiale sur ce type de modèle, en effet la voiture possède une caméra de recul en image HD donc très nette et qui plus est s’oriente dès qu’on manoeuvre, un radar pour sortir d’une place étroite ainsi qu’une surveillance d’angles morts. J’ajoute à ça la finition qui rend le véhicule superbe, les sièges sont confortables et petite particularité le siège conducteur est chauffant et grâce à l’hybride on peut ajouter des programmes pour la chauffer le matin en allant au travail.

Pour ce qui est de l’hybride et de son utilisation il y’a eu une nette amélioration : en effet désormais le sélecteur de modes a été placé au niveau du levier de la boîte de vitesse. Il est donc plus facile d’accès par rapport aux versions antérieures.

L’esthétique de la voiture

L’extérieur

De multiples combinaisons sont disponibles et nous avons eu l’occasion de tester un modèle Rouge Flamme très beau et esthétique. La Megane E-Tech possède des lignes fluides et son design est très épuré. Autre observation esthétique : les poignées qui se fondent dans le véhicule comme dans les modèles Tesla. On a aussi la signature lumineuse LED qui rappelle d’autres modèles de la marque. Les jantes sont aussi très esthétiques ce qui rappelle un modèle de SUV.

L’intérieur

L’intérieur est en cuir avec des surpiqûres jaunes, le tableau de bord est large et la voiture est spacieuse. A votre disposition vous avez des prises USB-C ainsi qu’une recharge à induction.

Le must dans cette voiture c’est bien évidemment son écran intégré qui propose l’Android Automative qui apporte de nouvelles fonctionnalités redesignés par le constructeur ainsi qu’utiles pour votre conduite. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser le rétroviseur comme caméra de recul car il se transforme en écran !

Megane E-Tech en charge sur une borne Tesla

Pratique pour se garer en plus des nombreuses caméras de recul présente dans le véhicule lorsque l’on a du monde à l’arrière!

L’avantage considérable c’est l’Android Automative qui, s’il est utilisé sans le CarPlay indique le niveau de recharge à l’arrivée de votre trajet. Cela peut rassurer les conducteurs soucieux de la recharge et pourrait être utilisé pour des voitures ayant une plus faible autonomie tant cette option est utile et avantageuse pour le véhicule.

Petit problème cependant, c’est l’utilisation simultanée du CarPlay avec l’assistant Google lorsque l’on veut aller dans un point précis tel une chaîne de restaurant, l’assistant vocal vous listera tous les restaurants de cette chaîne à proximité avec la commande vocale ce qui peut être agaçant même s’il s’arrête au bout de 4 suggestions.

La recharge et l’autonomie

Pour ce qui est de la recharge, la prise est présente à l’avant de la voiture et vous pouvez vérifier qu’elle charge selon un code couleur qui apparaît sur une lumière LED à côté.

Renault propose en option la charge à 22kW à 1500€ ce qui facilite l’utilisation des bornes publiques pour les modèles électriques. Comptez 3h10 pour une recharge complète de la voiture et 6h25 pour une recharge en 11kW. Ce modèle possède une grande autonomie d’à peu près 380 km.

Galerie photo

Prix

Cette version est proposée au prix de 44 700€ hors bonus écologique de 6000€, elle est proposée en 3 finitions : Equilibre, Techno et Iconic

Points forts

Android Automotive

La mise en avant de l’état de la recharge

L’autonomie impressionnante du véhicule

Points faibles

Gestion compliquée du Carplay simultanément à l’assistant Google

Les sièges assez droits

Pour vous repérer dans la jungle automobile, voici des modèle similaires:

La Volkswagen ID.3 Pro S

Elle possède 204 chevaux et une batterie de 77kWh, c’est un modèle similaire à la Megane E-Tech au niveau de son apparence. Pour son prix : comptez 48 990 € hors bonus

La Cupra Born

Cette marque espagnole propose de nouveaux modèles électriques dont la Cupra Born au prix de 43 800€

Ce modèle 100% électrique possède une autonomie maximale de 420 km avec une batterie de 62 kWh