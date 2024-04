Yeehaw Junction en Floride va Accueillir la Plus Grande Station Supercharger au Monde

L’électromobilité est sur le point de franchir une nouvelle étape remarquable avec l’annonce de la construction de la plus grande station Supercharger au monde à Yeehaw Junction, en Floride. Cette initiative témoigne de l’ambition croissante de faciliter le voyage des véhicules électriques (VE) sur de longues distances.

Développement de la plus grande station du monde

Récemment, Tesla a déposé des plans pour la réalisation d’un site « Mega » comprenant 200 emplacements de recharge au niveau de la sortie 193 du Florida Turnpike. Le site est conçu pour être un véritable carrefour de l’électromobilité avec 160 bornes PSU et 40 bornes indépendantes, dont 8 spécialement dédiées aux remorques.

Voici le point sur les rumeurs qui entourent cette station

Des rumeurs circulent déjà autour des capacités innovantes de ce site. On parle d’un lieu où l’infrastructure énergétique serait à la pointe de la technologie, avec des systèmes potentiellement capables de gérer une forte demande énergétique et de réduire les temps d’attente. Cela pourrait signifier des avancées notables dans l’efficacité et la vitesse de recharge, préfigurant ce que seront les stations de demain.

L’ouverture de la station Supercharger de Yeehaw Junction sera sans doute un moment historique pour Tesla et pour l’électromobilité en général. C’est une promesse d’une mobilité plus verte et plus flexible, et un pas de plus vers un réseau de recharge véritablement global.

Rechargez chez vous pour payer moins chère votre charge

Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en copropriété Un hôtel / Restaurant / Maison d’hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Ville *

Code postal *

Quel est votre véhicule électrique ?

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ