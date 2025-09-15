« Pourquoi j’ai acheté un véhicule électrique ? », Un propriétaire nous explique son choix

Depuis quatre ans, Marco roule en véhicule électrique. Pour comprendre pourquoi il a franchi le pas et comment il vit au quotidien cette transition, nous avons recueilli son témoignage. Marco raconte son expérience, depuis ses années au volant de sa Volkswagen Polo thermique jusqu’aux différents véhicules électriques qu’il a testés et finalement adoptés. Il explique pourquoi, pour lui, l’électrique n’est plus simplement une alternative, mais une évidence.

Des économies réelles au quotidien

« Quand on pense véhicule électrique, le premier réflexe est de se demander : combien ça coûte ? », confie Marco, propriétaire d’une voiture électrique depuis quatre ans. « Avant de choisir ma Tesla Model Y, j’ai comparé plusieurs modèles et gammes : Renault, Peugeot, Skoda… Je voulais être sûr de trouver le meilleur compromis entre prix, autonomie et performance. »

« Après avoir testé différents véhicules, j’ai préféré la Model Y pour plusieurs raisons », explique-t-il. « Son autonomie est rassurante pour mes trajets quotidiens et pour les longs déplacements, son habitacle est spacieux et confortable, et ses performances sont incroyables : l’accélération est immédiate, la conduite très réactive et plaisante. En plus, le réseau de superchargeurs Tesla me permet de voyager sereinement, sans stress sur l’autonomie. »

« C’est vrai que le prix d’achat peut sembler plus élevé que celui d’un modèle thermique », poursuit Marco, « mais en réalité, les économies au quotidien compensent rapidement cette différence. »

La première surprise pour lui a été le coût de la recharge. « Recharger ma voiture me coûte entre trois et cinq fois moins cher que de faire le plein d’essence ou de diesel », explique-t-il. « Avec ma borne à domicile, je dépense désormais seulement 25 à 35 € par mois… contre plus de 150 € auparavant. »

Mais ce n’est pas tout. Marco insiste sur un autre point clé : l’entretien. « Plus de vidange, plus de courroie de distribution, beaucoup moins de pièces d’usure », énumère-t-il. « En clair : moins de rendez-vous au garage, et ma facture d’entretien a littéralement fondu. »

Il rappelle également que l’État soutient encore ce type d’achat : « Les aides à l’acquisition existent toujours, et pour les professionnels, les avantages fiscaux sont vraiment intéressants. »

Le résultat, Marco le résume simplement : « Après quatre ans d’utilisation, j’ai calculé avoir économisé plusieurs milliers d’euros. Avec ma Tesla Model Y, je bénéficie aussi d’un confort incroyable, d’une autonomie rassurante et de performances que je n’avais jamais connues avec mes véhicules thermiques. Aujourd’hui, je ne pourrais pas revenir en arrière. »

Le confort d’une nouvelle ère

« L’électrique, ce n’est pas seulement une question d’argent, c’est aussi un changement d’expérience de conduite », raconte Marco. « Le silence à bord est bluffant : fini le bruit du moteur qui couvre la radio. »

Avant de faire son choix définitif, Marco a eu l’occasion de tester plusieurs modèles. « J’ai d’abord essayé le Skoda Enyaq : un SUV spacieux, confortable, parfait pour la famille. Ce qui m’a impressionné, c’est la douceur de conduite et l’autonomie, largement suffisante pour mes trajets quotidiens. »

Puis est venue la découverte d’un modèle iconique : « Quand j’ai pris le volant de la Tesla Model Y, j’ai compris que l’électrique pouvait aussi rimer avec performance. Le 0 à 100 km/h en quelques secondes, c’est une sensation incroyable. On a l’impression que la voiture anticipe vos envies, tellement la réactivité est immédiate. »

Au-delà du confort sonore et des accélérations saisissantes, Marco revient aussi sur une appréhension qu’il avait avant d’acheter : la recharge. « Je craignais que ce soit compliqué, mais c’est devenu un réflexe simple, presque comme brancher mon smartphone. »

Il souligne que l’infrastructure s’est énormément développée : « Aujourd’hui, il y a des bornes haute puissance partout en France, chez Electra, Driveco, Ionity… Ça change vraiment la donne pour voyager. Je me souviens d’un week-end où j’ai fait Paris-Lyon : j’ai pris une pause de 20 minutes sur une borne rapide et j’en ai profité pour prendre un café et discuter avec un autre conducteur. C’est devenu un moment sympa, plutôt qu’une contrainte. »

Avec le recul, il conclut : « Au quotidien, je me rends compte que l’électrique correspond beaucoup mieux à mon rythme de vie moderne. Qu’il s’agisse du confort du Skoda Enyaq ou de la puissance de la Tesla Model Y, ces véhicules m’ont définitivement convaincu que l’avenir de la mobilité est déjà là. »

Le thermique, c’était le passé

Pour Marco, l’électrique n’est pas seulement un choix présent, c’est une vision d’avenir. « Aujourd’hui, je dépense entre 25 et 35 € par mois pour recharger mon véhicule électrique, alors qu’avec ma Polo, mes frais de carburant étaient souvent autour de 90 € par mois. La différence est vraiment intéressante, surtout sur le long terme. »

Mais au-delà de l’économie immédiate, Marco voit plus loin : « Mon prochain objectif, c’est d’installer des panneaux solaires à la maison pour produire moi-même l’énergie nécessaire à la recharge. Avec un système de stockage comme les Tesla Powerwall, je pourrais utiliser l’électricité produite pendant la journée même lorsque le soleil n’est plus là, et rouler quasiment gratuitement tout en dépendant uniquement d’énergies renouvelables. »

Pour lui, le cercle vertueux est évident : « Avec l’électrique associé à l’autoconsommation, je réduis mes coûts, je simplifie mon quotidien et je fais un geste concret pour l’environnement. C’est une mobilité plus intelligente, plus autonome et tournée vers l’avenir. »

En conclusion, Marco en est convaincu : « Les véhicules thermiques ont bien servi pendant des décennies, mais aujourd’hui, l’électrique, surtout combiné à l’autoconsommation et au stockage domestique, offre une alternative économique, pratique et durable. C’est le choix que j’ai fait, et je ne pourrais plus m’en passer. »

Un choix pour l’avenir

« Au-delà de mes économies personnelles, il y a une satisfaction plus profonde : participer à un changement positif », explique Marco. « En conduisant électrique, je réduis mon empreinte carbone, je montre à mes enfants qu’un autre modèle est possible, et je contribue, à mon échelle, à une mobilité plus propre. »

Ce choix s’inscrit aussi dans une dynamique plus large. L’Union européenne a acté la fin de la vente des véhicules thermiques neufs à partir de 2035, et de nombreux pays mettent en place des zones à faibles émissions (ZFE) qui limiteront progressivement l’accès des voitures polluantes aux centres-villes. « Concrètement, rouler en thermique va devenir de plus en plus contraignant », souligne Marco.

Parallèlement, l’infrastructure de recharge évolue à grande vitesse. « Quand j’ai acheté ma voiture, je craignais de manquer de bornes. Aujourd’hui, on voit partout s’installer des stations de recharge haute puissance, capables de redonner 80 % d’autonomie en une vingtaine de minutes. C’est un vrai changement : on peut voyager sereinement, sans se soucier de tomber en panne. »

Marco insiste aussi sur la logique énergétique derrière ce choix : « Avec le développement des énergies renouvelables, rouler à l’électrique, c’est aussi se préparer à une mobilité beaucoup plus indépendante des fluctuations du pétrole. On peut littéralement transformer son toit en station-service grâce aux panneaux solaires. »

En résumé, pour Marco, « rouler en thermique, c’est rester dans le passé. Rouler en électrique, c’est s’inscrire dans l’avenir, avec des économies, une mobilité plus intelligente et surtout une cohérence avec le monde dans lequel nous voulons vivre demain. »

Conclusion

« Mon témoignage est simple : j’ai acheté un véhicule électrique parce qu’il m’apporte des économies, du confort et du sens. Aujourd’hui, je ne me demande plus si l’électrique est une bonne idée. Je me demande seulement pourquoi je n’ai pas franchi le pas plus tôt », confie Marco.

Il invite aussi ceux qui hésitent encore à considérer la diversité de l’offre actuelle : « Il n’y a plus seulement une ou deux marques qui proposent de l’électrique. Tesla a ouvert la voie avec des modèles performants et visionnaires, mais aujourd’hui Renault et Peugeot offrent aussi des solutions solides, accessibles et adaptées à différents besoins. Que l’on cherche un SUV familial, une citadine pour la ville ou une berline polyvalente, il y a du choix. »

Pour Marco, le message est clair : « Le vrai risque, c’est de rester bloqué dans l’ancien monde avec un thermique. L’électrique est déjà là, il suffit de franchir le pas. »