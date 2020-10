Nouvelles spéculations autour d’une Usine Tesla

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: La Tesla Gigafactory Chinoise a atteint l’équilibre après deux ans. De quoi raviver les pronostics sur une cinquième GigaUsine.

Inde ou Amérique du Nord ?

Avant de se poser la question de la cinquième usine, il faut considérer les travaux effectués par le management de Tesla pour ouvrir de nouveaux marchés et regarder stratégiquement les lieux qui peuvent délivrer le plus de véhicules localement ou au plus proche de la demande.

Les récents imports de Tesla Model 3 depuis la Chine n’est pas un constat d’échec, il s’agit d’une optimisation de la production opérée par la firme qui souhaite avant tout livrer rapidement ses produits. La Gigafactory Berlin pourrait parfaitement être appelée à livrer le marché Chinois si cela était nécessaire. Jusqu’ici Tesla a plutôt très bien géré ces aspects en livrant la grande majorité de la production localement (à l’exception de l’Usine de Frémont bien entendu).

Le site Teslarati a retenu un point dans les documents publiés suite à la publication des résultats boursiers (notre article à relire ici), nous ne sommes pas d’accord avec l’analyse. En effet, Ce document est cité en source pour supposer que la cinquième Gigafactory serait construite aux US – à proximité de New-york.

Une gigafactory est déjà en construction aux US

Selon la rédaction, il s’agit de faux espoirs. La Gigafactory d’Austin est d’ores et déjà en construction et Tesla aimerait avoir plus de soutien du gouvernement américain avant de s’engager ou d’effectuer une nouvelle annonce en ce sens. Rappelons également que la période d’élection n’est pas propice à des annonces de cette nature.

De ce fait et de notre côté, nous excluons les US pour accueillir les 5 ème Gigafactory Tesla. Encore une fois, selon notre propre analyse, aucune nouvelle usine ne devrait être construite aux US avant au moins trois ans.

L’Inde serait en bonne place

Pour revenir à notre chapô, la performance de la Gigafactory Chinoise pourrait convaincre Tesla d’investir en Inde. Un marché qui devient de plus en plus stratégique pour Tesla et un marché qui a pris des engagements en faveur de l’automobile électrique.

Sur le plan mondial, nous pensons qu’il y a plus de probabilité à l’ouverture d’une Gigafactory en Inde qu’aux US.

Allons plus loin, compte tenu de la demande mondiale, nous pensons qu’il est plus probable que deux usines soient ouvertes en dehors des Etats-Unis avant.

La production du Tesla Semi et Tesla Roadster sont actuellement à l’étude et seront très probablement répartis sur des sites existants et il y a le choix entre Kato RD., Fremont, Austin ou Buffalo.