Le Tesla Model Y est considéré comme un SUV compact 100 % électrique, plutôt haut de gamme. Il est produit par le constructeur californien Tesla Inc., dont il est le cinquième modèle à sortir des ateliers. La Tesla Model Y entre aussi dans la catégorie des véhicules utilitaires multi-segment compacts, ou CUV. Il est à noter que la Model Y repose en grande partie sur la Tesla Model 3, dont elle reprend plus des deux tiers des pièces, comme la base technique, la planche de bord, la motorisation, ainsi que les batteries. Afin de renforcer sa versatilité et sa polyvalence, elle peut, en outre, aller jusqu’à sept places, en option.

Caractéristiques principales

Caractéristiques Grande Autonomie Performance Dimensions Longueur : 4 750 mm x largeur : 1 920 mm x hauteur : 1 624 mm Accélération 5,1 secondes 4,3 secondes (avec Acceleration Boost) Volume utile 850 litres / 1940 litres Poids à vide 1 868 kg Vitesse max. 217 km/h 241 km/h Batterie 75 kWh 360 V lithium-ion Puissance 258 kW 340 kW

Prix d’entrée

Modèle Prix (septembre 2021) Grande Autonomie A partir de 59 990 € Performance A partir de 66 990 €

Évolution du prix d’entrée* au cours des derniers mois

(* Prix d’entrée de la Tesla Model Y sans option)

Autonomie

Important : L’autonomie dépend aussi (et surtout) de plusieurs éléments, comme la météo, le type de parcours (autoroute, ville ou mixte), mais aussi des éléments auxquels on pense moins, comme le niveau de charge de la batterie, l’utilisation de la climatisation ou du chauffage, ou encore le dénivelé du trajet.

Modèle Autonomie WLTP* Autonomie moyenne Grande Autonomie 505 km 435 km Performance 480 km 415 km

(*) Comme le résume bien Wikipedia, la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (en anglais Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, ou WLTP) est une norme d’essais d’homologation des véhicules qui permet de mesurer la consommation de carburant, l’autonomie électrique et les rejets de CO2 et de polluants.

Temps de recharge moyen

Type de recharge Grande Autonomie Performance Recharge lente 80% (11 kW) 4h40 Recharge rapide 80% (120 kW) 33 minutes Borne 2,3 kW (10A) 22h13 Borne 7,4 kW (32A) 6h54 Borne 20kW 2h32 Superchargeur 22 minutes

Coût de recharge moyen

EDF standard Heures Pleines Heures Creuses Tarif 0,16 €/ kWh 0,18 €/ kWh 0,14 €/ kWh Charge de 10 à 80% 8,80 € 10 € 7,50 € Charge de 0 à 100% 12,50 € 14,25 € 10,65 €

(source : automobile-propre.com)

Fournisseur Réseau Superchargeur Réseau Ionity Tarif 2021 0,37€ / kWh 0,79€ / kWh

Caractéristiques secondaires

Application mobile

La Model Y est équipée du pilote automatique Tesla, une suite de systèmes d’assistance au conducteur qui contrôlent les caractéristiques de sécurité, y compris l’auto-stationnement, le centrage de la voie et le régulateur de vitesse intelligent.

Habitacle

Doté d’un large hayon, le nouveau CUV de Tesla est beaucoup plus familial que les berlines de la marque. Une fois les sièges arrière rabattus, le volume utile atteint jusqu’à 1940 litres de chargement. A cela s’ajoute la possibilité inédite d’ajouter une troisième rangée de sièges pour grimper jusqu’à 7 occupants. La Tesla Model Y est donc extrêmement polyvalente.

Sécurité

Toutes les Teslas sont dotées d’un centre de gravité bas, de structures de carrosserie rigides faites d’un mélange d’acier et d’aluminium, et de grandes zones de déformation dans le cadre du véhicule pour mieux absorber les chocs. Elle a également reçu la cote de sécurité 5 étoiles, la plus élevée dans toutes les catégories de la l’agence de sécurité routière des Etats-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Assurance

Complément

