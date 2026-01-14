Pourquoi l’abonnement Robotaxi de Tesla va achever Uber et Waymo

Pendant que les détracteurs de Tesla se focalisaient sur les délais de livraison, Elon Musk préparait en silence le coup de grâce économique. Une récente offre d’emploi pour un poste de Sr. Software Engineer, Robotaxi Growth vient de confirmer ce que les analystes les plus aguerris soupçonnaient : Tesla ne lance pas seulement une application de VTC, mais un écosystème de souscription « tout-en-un » qui rendra le modèle d’Uber obsolète.

Le « Uber One » sous stéroïdes

Le descriptif de poste est explicite. Tesla cherche à optimiser les « modèles d’abonnement » et la « rétention des utilisateurs ». Contrairement à Uber, qui doit reverser une part immense de ses revenus à des chauffeurs humains ou à des partenaires technologiques (comme Waymo), Tesla possède tout : la puce, le logiciel, la voiture et le réseau de recharge.

Si vous payez déjà pour le FSD (Full Self-Driving) ou si vous possédez une Tesla, l’intégration sera totale. Imaginez un abonnement mensuel qui vous donne un accès illimité aux trajets, à la recharge et peut-être même à des services de divertissement premium à bord. C’est la fin du paiement à l’acte qui coûte une fortune.

Une guerre des prix perdue d’avance pour la concurrence

Les données actuelles (notamment les tests à Austin) montrent que Tesla propose déjà des trajets 50 % à 80 % moins chers qu’Uber. Pourquoi ? Parce qu’un Robotaxi Tesla n’a pas besoin de salaire, de pourboire, ni de pauses café.

En introduisant un modèle d’abonnement, Tesla va verrouiller sa base d’utilisateurs. Pourquoi appeler un Uber à 25 € quand votre abonnement Tesla « Mobilité Totale » couvre déjà votre trajet pour une fraction du coût ?

L’avantage déloyal de l’écosystème

Le candidat recherché par Tesla devra travailler sur la « conversion des réservations » et « l’adoption du service ». Voici pourquoi ils vont réussir là où Waymo stagne :

La flotte est déjà là : Chaque Tesla produite depuis des années est un Robotaxi potentiel. Waymo doit construire chaque véhicule à la main avec des capteurs LiDAR hors de prix.

L'expérience utilisateur (UX) : Tesla ne se contente pas de vous déplacer. L'offre d'emploi mentionne l'optimisation de l'engagement dans l'application. Votre musique, vos réglages de température et vos profils Netflix vous suivront d'un Robotaxi à l'autre.

L’avis tranché

Le marché ne l’a pas encore intégré, mais Tesla est en train de passer de « constructeur automobile » à « fournisseur de temps de cerveau disponible et de mobilité par abonnement ».

🚨Breaking: Tesla is hiring a Sr. Software Engineer to develop technical solutions for driving user acquisition, engagement, retention, and revenue growth for the Robotaxi platform.



⭐️Worth noting the job description suggests the Robotaxi service may offer a subscription model… pic.twitter.com/fpdm5kMcs8 — Tesla Yoda (@teslayoda) January 13, 2026

Ceux qui comparent encore Tesla à General Motors font une erreur historique. Tesla est en train de devenir le Amazon Prime de la route. Une fois que vous êtes dans l’abonnement, vous ne ressortez plus.