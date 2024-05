Ah, les mariages! Ces moments de joie, de larmes, de gâteaux et… de voitures autonomes? Oui, vous avez bien lu. Imaginez la scène : un mariage tout ce qu’il y a de plus classique, sauf que cette fois, c’est une Tesla qui joue les cinéastes.

Un Réalisateur à Quatre Roues

A whole wedding was filmed from a Tesla pic.twitter.com/ofMZDurkiP — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) May 17, 2024

Le couple en question, fan de technologie et de voitures électriques, a décidé de faire les choses différemment pour leur grand jour. Plutôt que d’engager un vidéaste, ils ont fait confiance à leur fidèle Tesla pour immortaliser leur mariage. Non, elle ne s’est pas contentée de faire des allers-retours devant l’église en klaxonnant, mais a bel et bien filmé toute la cérémonie grâce à son système de caméras embarquées.

Quand la Voiture Prend les Devants

La Tesla, équipée de ses multiples caméras et de son célèbre Autopilot, a capturé chaque instant, des échanges de vœux aux pas de danse endiablés sur la piste. Et pour couronner le tout, elle a même fait des zooms et des travellings dignes d’un Spielberg en herbe. On se demande presque si elle n’a pas un diplôme de la Nouvelle Vague!

L’Autopilot : Un DJ de Renom?

Et ce n’est pas tout. Pendant la réception, l’Autopilot a aussi pris le contrôle de la playlist. Imaginez la scène : les invités dansant au rythme des suggestions musicales algorithmiques, passant sans effort de la valse au dernier hit électro. Une véritable symphonie technologique!

Quelques Imprévus… Divertissants

Bien sûr, tout ne s’est pas passé sans accroc. À un moment, la Tesla a confondu un invité avec une place de parking et a failli l’éclipser. Heureusement, plus de peur que de mal, et cela a ajouté une bonne dose de rires à la fête.

Un Mariage 2.0

Ce mariage filmé par une Tesla montre à quel point la technologie peut s’inviter de manière originale dans nos vies. On imagine déjà les futurs mariés cherchant à surpasser cette performance avec des drones, des robots serveurs, et pourquoi pas, des hologrammes des grands-parents absents.

Alors, qui a dit que la technologie n’avait pas sa place dans la romance? En tout cas, ce couple aura une histoire à raconter, et des vidéos à montrer, qui feront pâlir de jalousie bien des albums photo traditionnels. Et la Tesla, elle, aura de quoi se vanter auprès des autres voitures électriques : « Vous, vous faites des trajets? Moi, je fais des films! »