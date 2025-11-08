Lancement exceptionnel de la Tesla Model Y Long Range RWD en Chine

Une nouvelle ère s’ouvre sur le marché chinois des véhicules électriques avec le lancement de la Tesla Model Y Long Range RWD. Cette version promet d’améliorer le paysage automobile avec son autonomie exceptionnelle et ses caractéristiques inédites.

Un bond en avant en termes d’autonomie

La nouvelle Model Y Long Range RWD change la donne avec une autonomie de 821 km selon le cycle CLTC, ce qui équivaut à environ 357 miles selon le cycle de l’EPA, une norme couramment utilisée aux États-Unis. Cette avancée signifie que ce modèle offre une autonomie plus importante que toutes les autres versions de Model Y disponibles précédemment en Chine. Grâce à cette innovation, Tesla continue de se démarquer comme un leader incontesté dans le domaine des véhicules électriques.

Prix ​​et accessibilité

En plus de ses performances impressionnantes, la Tesla Model Y Long Range RWD est proposée à un prix compétitif de 288 500 yuans, soit environ 40 500 dollars américains. Cette politique tarifaire judicieuse rend ce modèle particulièrement attractif pour une large gamme de clients potentiels en Chine, surtout ceux désireux de faire le saut vers une mobilité plus propre sans sacrifier leur portefeuille.

Lancement et livraisons

Les passionnés de véhicules électriques n’auront pas à attendre longtemps pour voir cette nouvelle version sur les routes. Les livraisons débuteront dans deux semaines, marquant le début d’un nouveau chapitre pour Tesla en Chine. Avec cette annonce, Tesla se positionne encore plus solidement sur le marché chinois, intensifiant ainsi la concurrence avec les constructeurs locaux et internationaux déjà bien établis.

Un impact durable sur le marché chinois

En introduisant un modèle avec une autonomie inégalée à ce jour, Tesla non seulement répond aux attentes croissantes des consommateurs chinois en matière de véhicules électriques, mais fixe également de nouvelles normes industrielles. Cet effort redouble leur engagement dans la réduction de l’empreinte carbone mondiale tout en rendant les véhicules électriques accessibles à tous.

En résumé, avec le lancement de la Tesla Model Y Long Range RWD, le constructeur américain véhicule une vision audacieuse de l’avenir du transport : une mobilité plus durable, performante et économiquement accessible. Il reste à voir comment cette offre affectera les ventes et l’évolution des politiques énergétiques en Chine.