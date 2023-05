Pourquoi recharger sa Dacia Spring chez Total Energies ?

Chez Tesla Mag, nous aimons le concret ! Chouette, il y a des nouvelles stations sur le territoire, jamais assez pour les électro-sceptiques. Mais au final, combien ça coûte ? Quelle est la qualité de service attendue? C’est tout ce qui intéresse nos lecteurs !

19,84€ pour recharger une Dacia Spring à 80% sur une station Carrefour Energies

Prenons l’exemple d’un propriétaire de Dacia Spring arrivant à la station Carrefour Énergies avec une batterie à 20% de charge et souhaitant la recharger à 80%. La capacité de la batterie de la Dacia Spring étant de 26,8 kWh, cela signifie qu’il devra recharger environ 16,08 kWh (26,8 kWh x 0,6).

En utilisant les prix communiqués par Driveco, on peut estimer le coût de cette recharge pour le propriétaire de la Dacia Spring :

Si le propriétaire de la Dacia Spring se branche sur une borne 50 kW, il paiera 0,49 €/kWh, ce qui représente un coût total de 7,88 € (16,08 kWh x 0,49 €/kWh).

Si le propriétaire de la Dacia Spring se branche sur une borne 150 kW, il paiera 0,54 €/kWh, ce qui représente un coût total de 8,68 € (16,08 kWh x 0,54 €/kWh).

Il est important de noter que ces estimations sont basées sur des hypothèses et que le coût réel de la recharge peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que la puissance de la borne, l’état de charge de la batterie, les conditions de conduite, etc.

Pourquoi vous devriez penser à recharger dans une station Carrefour Energies si vous possédez une Dacia Spring

Avantages des stations Carrefour Énergies :

Accessibles à tous les utilisateurs de voitures électriques, quel que soit leur modèle.

Charge moins chère que les Superchargers de Tesla pour les propriétaires de véhicules électriques non-Tesla.

Stations déployées sur l’ensemble du territoire, y compris dans des zones rurales et des petites villes, ce qui facilite les recharges pour les utilisateurs de voitures électriques résidant en dehors des grands centres urbains.

Proximité avec les magasins Carrefour, offrant ainsi un accès facile aux services et commodités à proximité pendant la recharge.

Plus d’infos sur la qualité de service: Les bornes de recharge du réseau Carrefour Énergies sont installées et opérées par des partenaires expérimentés dans le domaine de la mobilité électrique, tels que Allego et Driveco, qui assurent un haut niveau de fiabilité et de disponibilité. De plus, les bornes sont régulièrement entretenues et contrôlées pour garantir leur bon fonctionnement.

Comparatif coût de la recharge Carrefour Energies et Electra

Voici un tableau comparatif des coûts de la recharge pour les réseaux de recharge Carrefour Énergies et Electra en France :

Opérateur Coût moyen par kWh Carrefour Énergies 22 kW (CE) 0,30 €/kWh (1hG)* Carrefour Énergies 50 kW (CE) 0,49 €/kWh (1hG)* Carrefour Énergies 150 kW (CE) 0,54 €/kWh (1hG)* Electra (carte bancaire) 0,49 €/kWh Electra (app) 0,49 €/kWh Electra (pass) Prix variable selon opérateur

*1hG : 1 heure de recharge gratuite par jour pour les détenteurs de la carte Pass

Il est important de noter que les coûts réels de recharge peuvent varier en fonction de la localisation, de l’heure de la journée et des fluctuations des tarifs de l’électricité. Cependant, en général, les bornes de recharge Carrefour Énergies par Driveco et Electra offrent des prix compétitifs. Le choix entre ces options dépendra des préférences individuelles, des offres promotionnelles, et de la disponibilité des bornes dans la zone de recharge souhaitée.