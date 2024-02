Lorsqu’il s’agit de recharger une Tesla, deux options principales se présentent aux propriétaires : les Superchargers et les Destination Chargers. Chacun répond à des besoins spécifiques et possède ses propres caractéristiques, rendant l’expérience Tesla encore plus flexible et adaptée à différents styles de vie et de déplacements. Plongeons dans le détail pour comprendre ces différences.

Tesla Superchargers : La Recharge Ultra-rapide

Tesla Supercharger (Source : Tom’s Guide)

Les Superchargers représentent la solution de recharge la plus rapide proposée par Tesla. Pensés principalement pour les longs trajets, ils sont capables de recharger une Tesla de 10% à 80% en moins de 30 minutes. Avec plus de 30,000 Superchargers disponibles à travers le monde, ils forment un réseau de recharge ultra-rapide, idéal pour les conducteurs en déplacement.

: Principalement situés le long des autoroutes et dans des zones à fort trafic, ils sont conçus pour offrir une recharge rapide et efficace, vous permettant de reprendre la route en un minimum de temps. Coût : Utiliser un Supercharger est généralement payant, avec des tarifs fluctuant autour de 0,25 $ par kW. Cela traduit une charge d’environ 11 $ pour 150 miles d’autonomie.

Tesla Destination Chargers : La Recharge Pratique et Discrète

Tesla Destination Chargers (Source : Wiack/ Medium)

À l’opposé, les Destination Chargers sont conçus pour fournir une solution de recharge plus lente mais tout aussi pratique. Souvent localisés dans des hôtels, restaurants, ou autres lieux où les gens passent du temps, ils offrent la possibilité de recharger son véhicule pendant une activité ou un séjour.

: Dispersés dans des lieux stratégiques où les conducteurs sont susceptibles de rester plusieurs heures, ces chargeurs ajoutent environ 30 à 45 miles d’autonomie par heure de charge. Coût : L’utilisation des Destination Chargers est souvent gratuite, le coût de l’électricité étant pris en charge par l’établissement.

Comparaison et Utilisation

Localisation et Accessibilité

: Idéaux pour les trajets longue distance, localisés sur des axes majeurs ou des points de passage obligés. Destination Chargers : Parfaits pour une recharge discrète lors d’un séjour ou d’une visite, situés dans des endroits où les conducteurs peuvent profiter de services ou d’activités.

Coût et Économie

: Un coût associé à une recharge rapide, avec une facturation automatique après chaque session. Destination Chargers : Généralement gratuits, offrant une solution économique pour les séjours prolongés.

Vitesse de Recharge

: Une solution ultra-rapide, idéale pour reprendre la route rapidement. Destination Chargers : Une recharge plus lente, conçue pour une intégration douce dans le planning d’un séjour ou d’une visite.

Conclusion

La distinction entre Superchargers et Destination Chargers réside dans leurs usages spécifiques. Les Superchargers sont la réponse de Tesla aux besoins de recharge rapide sur les trajets longs, tandis que les Destination Chargers offrent une solution pratique pour recharger sa Tesla lors de séjours dans des lieux équipés. Les propriétaires de Tesla peuvent ainsi bénéficier de la flexibilité entre une recharge rapide et efficace et une solution plus lente mais gratuite, en fonction de leurs besoins spécifiques et de leur destination.

