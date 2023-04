Pourquoi recharger sa Tesla chez Total Energies ?

Chez Tesla Mag, nous aimons le concret ! Chouette, il y a des nouvelles stations sur le territoire, jamais assez pour les electrico-sceptiques. Mais au final, combien ça coûte ? Quelle est la qualité de service attendue? C’est tout ce qui intéresse nos lecteurs ! Dans notre article, nous avons pris pour exemple la Station Total-Energies La défense.

37,20€ pour recharger une Tesla Model Y à 80% sur une station Carrefour Energies

Voici l’exemple simplifié : Imaginons un propriétaire d’une Tesla Model Y avec une batterie à 20% se rendant à une station Total Energies pour la recharger à 80%. La capacité de la batterie étant de 75 kWh, il devra recharger environ 45 kWh.

Avec les tarifs Total Energies :

Sur une borne 50 kW, il paie 0,62 €/kWh pendant 45 min, soit environ 27,90 € (45 kWh x 0,62 €/kWh). Au-delà de 45 min, le tarif augmente (0,62 €/kWh + 0,20 €/min).

Sur une borne 150 kW, il paie 0,70 €/kWh pendant 45 min, soit environ 31,50 € (45 kWh x 0,70 €/kWh). Au-delà de 45 min, le tarif augmente (0,70 €/kWh + 0,25 €/min).

Dans cet exemple simplifié, il faut aussi mentionner que les prix peuvent varier considérablement d’une station Total Energies à l’autre. Les coûts de recharge mentionnés ci-dessus sont des estimations et ne reflètent pas nécessairement les tarifs pratiqués dans toutes les stations. Il est donc important de vérifier les tarifs de recharge spécifiques de la station où vous comptez recharger votre Tesla Model Y.

Pourquoi vous devriez envisager de recharger dans une station Total Energies si vous possédez une Tesla

Avantages des stations Total Energies :

Accessibles à tous les utilisateurs de voitures électriques, quel que soit leur modèle. Services en station pour patienter durant les recharges Présence de stations sur l’ensemble du territoire, y compris dans des zones rurales et des petites villes, facilitant les recharges pour les utilisateurs de voitures électriques résidant en dehors des grands centres urbains. Pour les flottes commerciales, l’expérience est similaire à l’environnement Total Energies traditionnel.

Avantages des Superchargers de Tesla :

Charge plus rapide et plus homogène pour les véhicules Tesla. Bien répartis sur le territoire et situés à proximité des principaux axes routiers, facilitant les trajets longue distance.

Plus d’infos sur la qualité de service : Les bornes de recharge du réseau Total Energies sont installées et opérées par des partenaires expérimentés dans le domaine de la mobilité électrique, tels que ABB et EVbox, assurant un haut niveau de fiabilité et de disponibilité. De plus, les bornes sont régulièrement entretenues et contrôlées pour garantir leur bon fonctionnement.

Comparatif coût de la recharge Total Energies et Tesla

Voici un tableau comparatif des coûts de la recharge pour les réseaux de recharge Total Energies et Tesla Superchargers en France :

Opérateur Coût moyen par kWh Tesla Superchargers (TS) 0,24 € à 0,36 € (TR)* Total Energies 22 kW (TE) 0,30 €/kWh Total Energies 50 kW (TE) 0,49 €/kWh Total Energies 150 kW (TE) 0,54 €/kWh

Abbréviations:

TR : Tarifs réduits avec l’abonnement Tesla (si disponible)

Il est important de noter que les coûts réels de recharge peuvent varier en fonction de la localisation, de l’heure de la journée et des fluctuations des tarifs de l’électricité. Cependant, cette comparaison offre un aperçu général des différences de coûts entre les deux réseaux de recharge.

En conclusion, recharger sa Tesla Model Y dans le réseau de Superchargers Tesla est généralement moins coûteux que dans le réseau Total Energies. Néanmoins, il est toujours recommandé de vérifier les tarifs de recharge spécifiques à chaque station pour prendre une décision éclairée.