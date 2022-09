Pourquoi s’équiper en panneaux solaires avec une voiture électrique?

Les panneaux solaires sont un excellent moyen de compenser le coût de votre facture énergétique mensuelle, de réduire l’impact de votre maison sur l’environnement et d’offrir de nombreux avantages supplémentaires, tels que la contribution à l’indépendance énergétique et le soutien aux entreprises locales.

Vous envisagez d’installer des panneaux solaires sur le toit de votre maison ou au siège de votre entreprise ? Je voudrais vous parler des quatre principaux avantages des panneaux solaires:

Réduire ou éliminer les factures d’énergie.

Même dans une zone nuageuse, vous devriez bénéficier de plus de deux heures d’ensoleillement par jour. En revanche, les zones fréquemment exposées au soleil bénéficient en moyenne de 5,5 heures d’ensoleillement par jour.

Même si les jours couverts entraînent une baisse de la production d’énergie solaire, les panneaux solaires peuvent toujours tirer de l’énergie du soleil, même lorsque celui-ci n’est pas présent. La lumière solaire indirecte, également appelée lumière solaire diffuse, contribuera néanmoins à l’alimentation en électricité de votre maison.

La quantité d’électricité produite les jours nuageux représente généralement entre 10 et 20 % de la quantité produite les jours ensoleillés.

Obtenir des crédits d’impôt et des remises.

Je n’avais pas pensé à l’importance de cet avantage, mais les panneaux solaires sur notre toit nous rapportent vraiment quelque chose. Lorsque vous remplirez votre déclaration d’impôts pour l’année, vous aurez droit à de nombreuses aides mises en place par le gouvernement.

Vous pouvez vendre les surplus d’énergie que vous générez tout au long de l’année aux compagnies d’électricité, ce qui permet d’obtenir un excellent retour sur l’investissement initial. Les SREC sont générés en continu tout au long de l’année.

Commencez à épargner dès le premier jour.

Les dépenses annuelles d’électricité peuvent se chiffrer en milliers d’euros. En fait, les dépenses annuelles en énergie d’un seul individu s’élèvent à 3 052€ en moyenne. Ce chiffre tient compte à la fois des coûts énergétiques résidentiels et des transports.

L’installation de panneaux solaires réduit ou élimine immédiatement la plupart de ces dépenses supplémentaires. Ils peuvent également permettre de réaliser des économies à long terme, car la récolte de l’énergie solaire ne coûte pratiquement rien.

Les panneaux solaires augmentent considérablement votre valeur de revente. La majorité des acheteurs potentiels sont conscients de ce que cela implique lorsqu’une maison est équipée de panneaux solaires, ce qui est particulièrement avantageux lorsque le système est déjà installé et qu’ils n’ont pas à faire l’investissement initial ou à installer les panneaux eux-mêmes.

Selon les résultats de l’étude, la plupart des propriétaires connaissent une augmentation de la valeur de revente de 5 911€ par kilowatt installé. Cela se traduit par une augmentation potentielle de la valeur de revente de votre propriété de plus de 18 000 € si vous installez un système d’une capacité de 3,1 kilowatts.

Aidez l’environnement et aidez-nous tous.

Les systèmes d’énergie solaire sont capables d’extraire du soleil une énergie non contaminée et non polluée. Leur installation sur les toits des habitations contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à diminuer notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles.

Lorsque les combustibles fossiles tels que le charbon et autres sont utilisés pour la production d’électricité, ils libèrent des gaz toxiques qui sont la principale source de pollution atmosphérique et de changement climatique mondial. Ces gaz contribuent à l’accumulation de smog et d’autres formes de pollution atmosphérique.

En plus d’être préjudiciables à la santé de la planète, les combustibles fossiles sont également une ressource qui finira par s’épuiser. Par conséquent, leur prix est en perpétuelle évolution et peut augmenter dans un laps de temps relativement court.