Electra: une infra de recharge ultra-performante

Entreprise française co-fondée par Aurélien de Meaux (CEO), Augustin Derville (CDO) et Julien Belliato, directeur d’exploitation (COO) (photo), en mars 2020, Electra est une start-up qui a réussi dernièrement une levée de fonds de 160 millions d’euros.

Un de ses objectifs 2023 : 150 stations en France et en 2030 : 1 500 stations et 8 000 points de recharge en Europe. Récent sur le marché de la recharge, il se différencie des ses concurrents avec un segment précis : la recharge ultra rapide en agglomération et milieu péri-urbain (1 station avec 2 bornes à Aubervilliers près de Paris).

D’autres devraient suivre à Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse avec des stations de recharge rapide faciles à utiliser. Plus besoin de rechercher une borne, on vous la recommande ! Electra analyse votre véhicule, la disponibilité et la puissance des bornes à proximité et vous recommande la meilleure borne.

Fini d’attendre qu’une place se libère pour pouvoir recharger. Vous pouvez réserver votre borne, elle vous attend et oubliez la recharge, vous êtes alerté lorsqu’elle est finie !

Faciliter la vie des automobilistes

La marque souhaite faciliter la vie de l’automobiliste de demain et propose d’ores et déjà la possibilité de réserver sa borne à l’avance. Ce service est même possible dans les parkings fermés par des barrières (Suite à un partenariat avec Indigo).

Le propriétaire est informé par Sms que la recharge est finie mais qu’il peut le laisser dans un parking payant moyennant quelques euros. L’entreprise a développé également une application dédiée aux bornes qui permet de trouver le chemin le plus rapide pour se rendre à une station, de réserver et de payer via l’application.

Coût : 0,44 €/kWh. « Pour l’installation d’une borne, il faut compter entre 7 et 9 mois avant d’ouvrir un site, en raison du temps pris pour le raccordement, les études, la certification, etc », déclare Aurélien de Meaux qui ajoute : « Un site est équipé de 6 à 8 points de recharge. On débute avec des petites stations jusqu’à 8 points et si besoin, on en rajoutera dans l’avenir ».

Les acteurs du rechargement en France

