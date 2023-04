Avis borne de recharge Copper SB de Wallbox

En tant que passionné des bornes de recharge pour véhicules électriques, je souhaite partager mon expérience et mes connaissances avec vous. Mon objectif est de vous aider à naviguer dans cet univers en constante évolution et à découvrir les différentes bornes de recharge disponibles sur le marché français.

Afin d’assurer la véracité des informations et la pertinence du contenu, je collabore avec un électricien certifié IRVE, membre du réseau Charge Direct.

Présentation de la borne Copper SB de Wallbox

La borne Copper SB de Wallbox est une station de recharge électrique pour voiture, proposée en plusieurs coloris et équipée de connecteurs de type 1 ou type 2. Elle offre une puissance maximale de charge de 7,4 kW, 11 kW ou 22 kW. Fonctionnant en mode 3, elle est dotée d’un indice de protection IP54 / IK08.

Cette borne est équipée de connectivité Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth, d’une identification utilisateur via l’application myWallbox, RFID et d’une interface utilisateur Wallbox App / MyWallbox Portal. Les informations sur l’état de la charge sont affichées via les LED RGB ou via l’application et le portail myWallbox.

Parmi les fonctionnalités, on retrouve le Power Sharing Smart ainsi que des options supplémentaires telles que 3G/4G Connectivité et Power Boost.

Caractéristiques techniques de la borne Copper SB de Wallbox

Caractéristiques générales :

Dimensions : 260x192x113 mm

Température de stockage : -40 ºC à 70 ºC

Température de fonctionnement : -25 ºC à 40 ºC

Standard : Marquage CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Caractéristiques électriques :

Alimentation maximale de sortie : 7.4 kW / 11kW / 22kW

Courant maximum : 32A (1P) / 16A (3P) / 32A (3P)

Courant de charge configurable : de 6 A à alimentation maximale en sortie

Type de connecteur : Type 2 (obturateur optionnel)

Catégorie de surtension : CAT III

Tension d’entrée : 220 V – 240V / 400V / 400V

Fréquence : 50 Hz / 60 Hz

Indice de protection : IP54 / IK08

Détection de courant résiduel : DC 6 mA

RC CB: RCCB externe requis

Interface utilisateur et communications :

Connectivité : Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth

Interface utilisateur : Wallbox App / Portail myWallbox

Fonctionnalités incluses : Power Sharing Smart

Identification de l’utilisateur : Wallbox App / RFID / Portail myWallbox

Informations sur l’état du chargeur : RGB LED / Wallbox App / Portail myWallbox

Notre avis d’expert sur la borne Copper SB de Wallbox

« La Copper SB de Wallbox est une borne de recharge hautement recommandée pour plusieurs raisons :

Compatible avec tous les véhicules électriques, elle offre une solution de recharge universelle pour les utilisateurs. Conçue pour être installée aussi bien en intérieur qu’en extérieur, la Copper SB s’adapte à divers environnements. Elle optimise la consommation énergétique, garantissant une charge efficace et économique. Le contrôle à distance via l’application et le portail myWallbox permet de gérer facilement la recharge de votre véhicule. La borne est paramétrable en fonction de la puissance disponible, s’adaptant ainsi aux contraintes électriques de chaque installation. Facile à installer et à entretenir, la Copper SB simplifie la vie des utilisateurs et des professionnels.

La Wallbox Copper SB est une solution de qualité particulièrement intéressante pour les installations triphasées et les utilisations professionnelles. Pour un usage privé, elle garantit une charge rapide et sécurisée. Grâce au portail myWallbox, les utilisateurs peuvent bénéficier pleinement de toutes ses fonctionnalités avancées, faisant de la Copper SB un choix judicieux pour une expérience de recharge optimale. » Nicolas, électricien partenaire de Charge Direct par Tesla Mag.

Guide étape par étape pour l’installation de votre Wallbox Copper SB

Avant de commencer, il est important de souligner que l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques est un processus complexe qui nécessite une expertise et une certification spécifique en IRVE. Conformément à la législation en vigueur, l’installation doit être effectuée par un installateur certifié IRVE. Cette certification est essentielle pour garantir la sécurité de l’installation et respecter les normes en vigueur. De plus, l’utilisation d’un installateur certifié est obligatoire pour pouvoir bénéficier des primes.

Si vous êtes un installateur certifié IRVE, voici les étapes essentielles à suivre pour installer une borne de recharge Copper SB de Wallbox :

Étape 1 – Fixation :

Placez le gabarit de perçage fourni sur le mur et marquez les 4 points de fixation.

Percez les trous à l’emplacement des points de fixation.

Insérez les chevilles d’ancrage fournies dans les trous de fixation.

Fixez la plaque de fixation au mur en utilisant les vis et les capuchons de protection fournis.

Étape 2 – Connexion inférieure :

Ouvrez le boîtier du câble d’alimentation en utilisant la clé Torx T9 fournie.

Insérez le câble d’alimentation dans le boîtier en passant par le trou prévu à cet effet.

Fixez le boîtier du câble d’alimentation sur la plaque de fixation en utilisant les vis fournies.

Refermez le boîtier du câble d’alimentation.

Étape 3 – Connexion arrière :

Ouvrez le boîtier arrière de la borne de recharge en utilisant la clé Torx T9 fournie.

Insérez le câble d’alimentation dans le boîtier arrière en passant par le trou prévu à cet effet.

Fixez le boîtier arrière de la borne de recharge sur la plaque de fixation en utilisant les vis fournies.

Refermez le boîtier arrière de la borne de recharge.

Étape 4 – Branchement des câbles :

Vérifiez le type de raccordement électrique disponible.

Connectez les câbles de la borne de recharge aux bornes correspondantes en suivant les indications du manuel d’installation.

Serrez les vis de borne jusqu’à la valeur de couple recommandée.

Vérifiez que la tension maximale est inférieure à la tension nominale entre les entrées L et N.

Positionnez le sélecteur de tension dans le réglage souhaité.

Fixez l’extrémité ouverte du câble de communication au connecteur prévu à cet effet.

Refermez le boîtier de la borne de recharge en clipsant le couvercle.

Serrez la vis de sécurité en suivant les recommandations du manuel d’installation.

Étape 5 – Fixation du support :

Placez le support sur le mur et marquez les points de fixation.

Percez les trous à l’emplacement des points de fixation.

Insérez les chevilles d’ancrage fournies dans les trous de fixation.

Fixez le support de la borne de recharge sur le mur en utilisant les vis fournies.

Étape 6 – Mise en service de la Copper SB de Wallbox :

Localisez le numéro de série (SN) et l’UID du chargeur.

Téléchargez l’application Wallbox et inscrivez-vous.

Ajoutez votre chargeur en indiquant les informations demandées.

Configurez le périphérique dans les paramètres avancés selon les indications du manuel d’installation.

Sélectionnez manuellement le type de mise à la terre.

Recherchez les dernières mises à jour pour vous assurer que le logiciel de votre Copper SB de Wallbox est à jour.

Il est important de souligner que ces étapes sont générales et peuvent varier selon les spécificités de chaque installation. Pour garantir une installation réussie et sécurisée, il est essentiel de se référer au manuel d’installation fourni avec la borne de recharge Copper SB de Wallbox et de suivre les instructions de l’installateur certifié IRVE.

Enfin, n’oubliez pas de vérifier que tous les câbles sont correctement fixés et connectés, et que tous les couvercles sont correctement fermés pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution.