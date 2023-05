SpaceX: que s’est-il vraiment passé durant la tentative de vol de Starship ?

Le 30 avril dernier, la tentative de vol de la fusée Starship de SpaceX a suscité de nombreuses interrogations. Dans cet article, nous analysons les informations recueillies auprès de sources fiables, telles que les tweets de Techniques Spatiales – French Space Guy (@TechSpatiales) et d’autres intervenants pour comprendre ce qui s’est réellement passé et les conséquences pour l’avenir de SpaceX.

Coût et production de Starship

D’après @TechSpatiales, le coût de développement de Starship est estimé à 2 milliards de dollars pour l’année 2023. Bien que cette somme paraisse élevée, Elon Musk et SpaceX semblent avoir les moyens de financer ce projet sans lever de fonds supplémentaires. La production des moteurs Raptor a été ralentie, car l’entreprise en possède suffisamment pour le moment et envisage peut-être des modifications sur ces moteurs.

Engagements et calendrier

Malgré les défis, Elon Musk se montre confiant quant à la capacité de SpaceX à tenir ses engagements concernant le HLS (Human Landing System) pour la mission Artemis 3. Le calendrier prévoit de nombreuses étapes à franchir d’ici trois ans, mais la société semble déterminée à les respecter.

Dégâts et réparations

La tour de lancement n’a subi que peu de dégâts, et la structure de support du lanceur devrait être réparée d’ici cet été. Les réservoirs endommagés du segment sol seront en partie remplacés, mais cela était déjà prévu. D’après Musk, l’impact sur l’environnement a été minime, et il promet que de tels incidents ne se reproduiront plus.

Reprise des vols et régulation

Musk est également confiant quant à une reprise rapide des vols et ne s’attend pas à de gros problèmes avec la FAA (Federal Aviation Administration). Cependant, un utilisateur Twitter (@TiwilTiwil3) soulève la question de la sécurité concernant l’activation du FTS (Flight Termination System) et s’interroge sur les alternatives en cas de perte prolongée au-delà des conditions nécessaires. @TechSpatiales répond que cela pose effectivement un problème sérieux, sans alternatives disponibles.

Comparaison avec les technologies du passé

Un autre utilisateur (@ELM49402466) rappelle qu’en 1968, des technologies moins avancées avaient réussi à accomplir des missions spatiales similaires. @TechSpatiales reconnaît ce fait, mais souligne que les ambitions de SpaceX sont beaucoup plus importantes aujourd’hui.

Conclusion

Malgré les défis et les interrogations soulevées par la tentative de vol de Starship, SpaceX et Elon Musk affichent une confiance inébranlable en leur capacité à surmonter ces obstacles. Leur engagement envers le développement de technologies spatiales ambitieuses et leur détermination à tenir leurs promesses pour les missions futures témoignent de l’importance de l’innovation et de la persévérance dans ce domaine. Seul l’avenir nous dira si SpaceX parviendra à concrétiser ses objectifs et à repousser les limites de l’exploration spatiale.

Dans les années à venir, il sera crucial pour SpaceX de continuer à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs, tels que la FAA, pour assurer la sécurité et la conformité de leurs opérations. De plus, la société devra sans cesse innover et améliorer ses technologies pour maintenir sa position de leader dans l’industrie spatiale.

Enfin, il est important de garder à l’esprit que l’exploration spatiale est un domaine complexe et en constante évolution. Les échecs et les défis font partie intégrante du processus d’apprentissage et de développement. À travers ces expériences, SpaceX et d’autres acteurs du secteur continueront à repousser les limites de notre compréhension de l’espace et à ouvrir la voie à de nouvelles découvertes et opportunités.