Total a annoncé il y a deux mois l’ouverture prochaine d’une station TOTAL 100% dédiée aux véhicules électriques. Jusqu’à maintenant, le groupe avait testé l’installation de bornes de recharge sur des stations historiques en complément des stations essences. Avec cette station, TOTAL valide la possibilité de transformer une station essence en station 100% électrique. Une réalisation qui démontre les ambitions du groupe.

L’objectif de 100 points de vente avant fin 2023 est posé.

C’est Pierre-Emmanuel Bredin, Directeur du Réseau TOTAL en France qui confirme l’objectif du groupe. Un engagement fort qui vise à accompagne la révolution électrique et l’émergence très prochaine des ZFE (Zones à Faibles émissions).

Pierre-Emmanuel Bredin, Directeur du Réseau Total en France, ainsi qu’un membre de l’équipe Construction en charge du développement du Chantier.

Une première étape franchie avec l’installation du transformateur il y a quelques jours

Installation du transformateur pour la station – crédits photos @Nicolas Longatte

Nous avons eu l’occasion de visiter la première station transformée du groupe. C’est une station qui a été complètement repensée pour ne plus recevoir de pétrole. 🚧

Le site disposera de stations rapides et superchargers pour convaincre les VTC et professionnels qui ont besoin de se recharger rapidement au cours de la journée. La question du flux est essentielle et le groupe prévient être vigilant sur le sujet pour qu’aucune voiture ventouse ne vienne perturber le dispositif.

Un engagement qui doit rester rentable

Avec cette nouvelle tarification à la minute, TOTAL entends répondre aux besoins de ses clients et prévenir le risque des voitures ventouses qui sont habituées à stagner aux bornes de rechargement.

Les tarifs du service

Total prévoit un paiement à la minute compris entre 0,25 Cts à 0,55 Cts suivant la puissance de charge.

Ici le groupe TOTAL est dans la plaque de la réalité économique des bornes de recharge. Rappelons que Tesla a augmenté ses tarifs il y a quelques mois et que Fastned devraient très prochainement proposer des tarifs similaires.

La marque s’est engagée à accepter toutes les cartes connectées à Gireve et à permettre le paiement via un QR code qui permettra de s’acquitter facilement du forfait de sa recharge.

Adresse du site: 1 rue de Strasbourg, 92400 Courbevoie

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement !