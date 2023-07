Alef : La première voiture volante autorisée à circuler dans le ciel américain

Alef reçoit l’autorisation de la FAA pour tester sa voiture volante sur les routes

Pour la première fois de l’histoire, Alef, une entreprise novatrice, a obtenu le feu vert de la Federal Aviation Administration (FAA), l’agence gouvernementale américaine chargée de réglementer l’aviation civile, pour réaliser des tests sur route de son projet révolutionnaire de voiture volante. Grâce à ce certificat de navigabilité, Alef sera en mesure de faire rouler et décoller sa voiture sur les routes publiques.

Une nouvelle ère de mobilité

Cette autorisation marque un tournant majeur dans le domaine des transports. Alef a développé une voiture volante sans précédent, baptisée simplement « Flying Car ». Il s’agit d’une voiture de sport entièrement électrique, capable de rouler sur la route et de décoller à la verticale, comme un drone. Elle est dotée de capacités de décollage et d’atterrissage verticaux, ce qui en fait le premier véhicule de ce type à obtenir une telle autorisation aux États-Unis.

Caractéristiques et fonctionnalités uniques

La voiture volante d’Alef présente des caractéristiques impressionnantes. Avec une autonomie de 320 km sur route et 180 km en vol, elle offre une polyvalence exceptionnelle. Contrairement aux avions traditionnels, cette voiture volante ne dispose d’aucune aile visible. Elle est propulsée par une série d’hélices astucieusement intégrées. Cela permet à la voiture de conserver un design élégant et aérodynamique tout en offrant des performances aériennes remarquables.

Une nouvelle expérience de conduite

Alef rend possible une expérience de conduite totalement inédite. Imaginez-vous conduire sur une route, puis décider de décoller et de survoler les paysages environnants. Cette voiture volante offre une liberté et une flexibilité inégalées, offrant des possibilités de déplacement révolutionnaires. Les technologies de pointe utilisées dans sa conception garantissent des performances de vol sécurisées et fiables.

Précommandes disponibles dès maintenant

Si vous êtes fasciné par cette vision d’avenir et que vous souhaitez être parmi les premiers à posséder une voiture volante, vous pouvez dès à présent précommander la Flying Car d’Alef sur leur site web. Au prix de 300 000 dollars, vous pouvez réserver votre véhicule en versant un acompte de 1 500 dollars. Cela vous permettra d’être prioritaire sur la liste d’attente. Les premières livraisons sont prévues pour la fin de l’année 2025.

Une avancée majeure vers la mobilité du futur

L’autorisation accordée à Alef par la FAA représente un pas de géant vers la réalisation d’une mobilité révolutionnaire. La voiture volante promet de transformer la manière dont nous nous déplaçons, offrant une combinaison unique de conduite terrestre et de vol aérien. C’est une avancée technologique audacieuse qui ouvre de nouvelles perspectives et ouvre la voie à un avenir où les voitures volantes deviennent une réalité.

Faites partie de cette révolution de la mobilité et rejoignez la liste d’attente pour la Flying Car d’Alef dès aujourd’hui. Préparez-vous à découvrir une nouvelle dimension de la conduite et à vivre l’expérience d’un véritable véhicule volant.