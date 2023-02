Pourquoi il ne faut pas essayer la nouvelle MG 4 ?

Conduire un véhicule construit par une boite sino-anglaise avec des finitions de qualité, avec caractéristiques premium, des prix attrayants et d’excellentes capacités dynamiques ? Mais pourquoi faire ?

Chez Tesla Mag, nous allons vous dire pourquoi ne pas manquer l’opportunité de découvrir la nouvelle MG 4, la voiture électrique agile emballée avec des fonctionnalités intelligentes et des performances avancées.

Petit rappel historique sur MG motors : de la création à l’ère de l’électrique

Fondée en 1924, MG est une marque automobile anglaise mythique, connue pour ses voitures sportives et élégantes. Elle a connu des hauts et des bas tout au long de son histoire, en particulier lorsqu’elle a été rachetée par les Chinois (Nanjing Automobile Group) en 2005. Cependant, depuis le rachat, MG est passée à l’ère de l’électrique et a su réaffirmer son statut de marque innovante et dynamique.

Depuis le début des années 2010, MG a commencé à se concentrer sur l’électrification de ses modèles. En 2017, la marque a lancé sa première voiture électrique, la MG ZS EV, qui a connu un grand succès en Europe. En 2021, MG a présenté la MG 5 EV, une voiture familiale 100 % électrique dotée d’une autonomie impressionnante de 400 km. MG s’est également concentrée sur la technologie en intégrant des fonctionnalités telles que le système de connectivité intelligent iSMART et l’assistance au conducteur MG Pilot.

Et tout cela nous amène à ce modèle qu’est la nouvelle MG 4.

Nouvelle MG 4 : une voiture électrique agile et connectée

La nouvelle MG 4 Electric est une voiture électrique agile et connectée qui offre une excellente conduite grâce à sa nouvelle plateforme MSP (Modular Scalable Platform). Cette plateforme assure une sécurité maximale grâce à ses technologies avancées, telles que le MG Pilot, l’assistance au conducteur de la marque.

La MG 4 est petite compacte, concurrente directe de la Renault Megane e-tech et de la Volkswagen ID.3, avec une longueur de 4,23 m, une largeur de 1,84 m, une hauteur de 1,5 m et un empattement de 2,7 m.

Différents niveaux de finition pour plaire au plus grand nombre

La MG 4 Electric est disponible en trois niveaux de finition : Standard, Comfort et Luxury. Chaque finition offre des fonctionnalités spécifiques :

Standard : cette finition est le modèle de base de la MG 4. Elle est équipée de toutes les caractéristiques de la MG 4, telles que la conduite arrière, la technologie MG Pilot, la recharge rapide jusqu’à 80%, la nouvelle architecture MSP, le contrôle de la pression des pneus, la climatisation automatique, le système de connectivité MG iSMART et l’affichage numérique flottant de 7 pouces. Le prix annoncé est de 29 990€.

Comfort : Celle-ci offre une puissance de charge supérieure, une caméra de recul, des roues en alliage de 17 pouces, un volant en cuir, des vitres teintées arrière, un rideau de pare-brise actif et un port V2L (véhicule à charge bidirectionnelle). Le tarif est de 33 990€.

Luxury : Cette finition offre une conduite encore plus agréable avec des caractéristiques telles que la climatisation automatique à double zone, le siège du conducteur électrique avec réglage en six directions, une pompe à chaleur pour économiser de l'énergie, un toit ouvrant panoramique, un affichage numérique flottant de 10 pouces et une caméra 360°. Le prix de départ est de 35 990€.

La technologie pour améliorer votre confort

La MG 4 est également équipée d’une technologie intelligente pour vous aider dans la conduite, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance en cas d’embouteillage et bien d’autres encore. Tout cela est inclus dans le modèle standard, ce qui signifie que vous n’aurez pas à dépenser plus pour ces fonctionnalités.

De plus, la MG iSMART connectivity system permet l’intégration de la voiture, d’Internet et de la communication utilisateur. Grâce à cette technologie, vous pouvez rester connecté en permanence et profiter de toutes les fonctionnalités connectées.

Qu’en est-il de la performance et de l’autonomie ?

La MG 4 électrique propose deux configurations techniques de batterie, une lithium-fer-phosphate (LFP) de 51 kWh avec un moteur de 125 kW (170 ch) et une nickel-manganèse-cobalt (NMC) de 64 kWh avec un moteur de 150 kW (204 ch).

Les deux configurations sont en deux roues motrices et atteignent une vitesse de pointe de 160 km/h. La version standard plus légère atteint 100 km/h en 7,7 secondes.

Avec une autonomie allant jusqu’à 450 km en cycle WLTP, la MG 4 offre également des temps de charge rapides allant jusqu’à 80% en seulement 35 minutes.

Des fois, simplicité rime avec luxe et confort

L’intérieur de la MG 4 est minimaliste et moderne, avec une grande attention portée aux détails. Le constructeur a réduit le nombre de boutons physiques pour offrir une expérience plus intuitive et agréable.

Le tableau de bord est doté d’un grand écran tactile de 10,25 pouces, qui permet une intégration parfaite avec les smartphones grâce à la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay.

L’instrumentation numérique de 7 pouces est également bien placée et facile à lire. Le sélecteur de vitesse est situé sur la console centrale pour un accès facile et pratique. Tout a été pensé pour offrir un intérieur spacieux et confortable.

Faire les courses en toute sérénité

La MG 4 Electric a été conçue pour allier praticité et confort. Avec son coffre spacieux de 357 litres, vous pouvez transporter vos bagages et vos courses sans difficulté.

Les sièges arrière sont rabattables pour agrandir encore plus l’espace de chargement si nécessaire. Le véhicule est aussi équipé de nombreux rangements pratiques, notamment des porte-gobelets, un porte-bouteille et un espace de rangement pour les lunettes de soleil.

En conclusion, la MG 4 est une voiture électrique qui a tout pour plaire. Avec une conception minimaliste et pratique, un moteur puissant et une grande autonomie, elle offre une expérience de conduite agréable et confortable. De plus, avec une gamme de finitions complète, elle répond aux besoins et aux goûts de chacun.

Si vous êtes à la recherche d’une voiture électrique fiable, performante et accessible, la MG 4 est un choix judicieux qui ne vous décevra surement pas. Dans la rédaction, nous avons comme but de rester impartial, mais nous pouvons vous dire que si vous l’essayez, vous risquerez de l’acheter.