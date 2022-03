Rallye des Gazelles: une étape marathon pour finir en beauté !

La 31e édition du Rallye Aïcha des Gazelles avait démarré à Nice fin mars. Comme le temps passe très vite, même dans le désert marocain, les Gazelles et les e-Gazelles, leurs petites sœurs engagées sur des buggies électriques, sont actuellement en train d’en terminer par une étape dite « marathon », longue et difficile, qui va permettre de finaliser le classement général dans la plupart des catégories…

« J’ai toujours aimé le désert. On s’assied sur une dune de sable. On ne voit rien. On n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence… » (A. de Saint Exupéry)

Quoi de mieux pour finir ce rallye en apothéose qu’une étape marathon ? Les Gazelles ont quitté une dernière fois le bivouac avec forcément un peu d’émotion. La prochaine fois qu’elles le verront, ce sera pour sceller leurs classements et terminer cette épreuve sportive titanesque. Le Djebel Bani ou « vieille montagne » en Arabe, était là, immobile, pour surveiller les équipages en quête d’une trace la plus directe possible.

C’était l’épreuve de l’ultime stratégie : espérer que les équipages mieux classés fassent des erreurs ou des mauvais choix de navigation ; prendre des risques en allant chercher des passages accidentés… car toutes les stratégies sont bonnes pour grappiller des places au classement.

Le parcours réservait encore quelques émerveillements. Une traversée du lac Iriki, asséché depuis la construction du barrage Al Mansour en 1971 et du déclin de la pluviométrie. Puis la ligne d’arrivée.

Sentiment partagé entre immense fierté et bonheur d’avoir pu traverser toutes ces épreuves ! Déjà aussi une certaine nostalgie, l’envie de ne pas quitter ce si bel endroit et de prolonger encore un peu cette expérience hors du temps …

Comme le transcrivait si bien Antoine de Saint Exupéry dans Le Petit Prince :

« Le véritable voyage, ce n’est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances, c’est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l’instant baigne tous les contours de la vie intérieure. »

Pour les équipages des buggies électriques, les conditions ont été particulièrement difficiles cette année, avec dès le départ une tempête de sable qui a compliqué la gestion de l’autonomie des batteries. Mais tout le monde est finalement sorti des embûches diverses et variées, grâce aussi à l’excellent travail de SOLUTIONS-VE.

A la tête de SOLUTIONS-VE se trouve Fabien Lagier, un passionné d’automobile qui œuvre pour le développement de la mobilité électrique dans le monde du rallye raid depuis 2017. Main dans la main avec Maïenga, la société de Dominique Serra, la fondatrice du rallye Aïcha des Gazelles, pour un rallye toujours plus écoresponsable et respectueux de l’environnement.

Buggy électrique

En 2018, Solutions-VE a conçu le E-Cross, un buggy 100% électrique destiné au rallye raid, une première dans l’histoire du rallye ! Grâce à une autonomie de 200 km en hors piste et sa charge rapide, le E-Cross est à ce jour le premier et le seul buggy 100% électrique proposé sur le marché.

Mobil Solar

Depuis sa création, 3 buggies E-Cross sont engagés sur la ligne de départ du rallye ! Et depuis 2021, SOLUTIONS-VE propose des solutions de production solaire mobile pour rallye raid grâce à Mobil Solar : 22 panneaux solaires orientables qui permettent la production de 9000 watt/heure (l’équivalent des besoins énergétique d’un foyer de 4 personnes), en plein désert !

Cette innovation permet sur le rallye de recharger les batteries de 2 véhicules électriques, le tout en respectant l’environnement. Dernière nouveauté présentée sur le Rallye des Gazelles en mars 2022 : un camion 4X4 d’assistance autonome qui permet d’alimenter l’atelier mécanique de la catégorie électrique et de recharger 8 véhicules de la catégorie.

Daniel Ortelli.

Galerie d’émotions captées sur numérique :

