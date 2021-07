Checklist pour installer une borne de recharge [PDF]

Si vous avez un véhicule électrique, vous devez vous poser la question de l’acquisition d’une bonne d’une borne de recharge pour votre véhicule. En réalité, nous avons constaté que les futurs propriétaires se pré-équipent en vue de la réception de leur véhicule.

En effet, les délais de livraison peuvent être plus ou moins long et installer une borne de recharge à son domicile est idéal pour patienter.

Checklist PDF à télécharger

Pourquoi installer une borne de recharge?

Les voitures électriques se connectent très bien à une prise de courant et vous pouvez parfaitement recharger votre véhicule en 220 V. Dans la pratique, cela se révèle extrêmement complexe et fastidieux puisque d’une part vous n’avez pas prévu l’emplacement de votre prise pour recharger votre voiture électrique et vous allez charger très longtemps.

Les arguments pour installer une borne de recharge privative sont extrêmement précis :

Gagner du temps dans le processus de recharge

Gérer la charge de son véhicule à distance.

Profiter des meilleurs tarifs: Ce point est très important, les fournisseurs d’électricité travaillent à développer des offres de recharge à domicile moins onéreuses sur des temps très courts. Si vous n’avez pas une capacité de recharge rapide vous ne pourrez pas en profiter pleinement puisque sur le délai défini vous rechargerez forcément moins.

Enfin, la recharge publique que ce soit aux bornes supercharger, auprès de la borne de votre patron, ou de la borne de votre ville dans les prochains mois au rythme où va l’électrification elles seront saturées.

Les bornes de recharge sont compatibles avec tous les modèles de véhicules hybrides et électriques: Tesla, Renault, Mercedes, Peugeot, Kia, Hyundai etc..

Une checklist pour vous aider à échanger avec un installateur de borne

Les équipes de Tesla Mag vous proposent une checklist PDF à télécharger pour ne rien oublier dans la discussion avec votre installateur IRVE.

Contenu du document: