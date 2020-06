Tritium, constructeur de bornes de charge électrique lance une nouvelle technologie qui permettra, entre autres de payer directement la charge avec sa voiture et espère ainsi améliorer l’expérience de l’utilisateur. L’entreprise australienne explique cela dans un document de 7 pages.

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE INVENTÉE PAR TRITIUM

Tritium est parti du fait qu’il fallait simplifier l’expérience utilisateur lors du chargement de son véhicule, qui peut être un frein pour les nouveaux acheteurs mais également pour les propriétaires de véhicules hybrides. Les utilisateurs n’auront alors qu’un brancher et charger leur véhicule et seront directement facturés grâce au câble de chargement.

En effet, il peut être difficile de s’y retrouver pour recharger son véhicule électrique lors de ses trajets comme cet article du Monde l’explique. Les bornes ne peuvent pas être utilisés par tous les constructeurs, faute de compatibilité, le paiement par carte bancaire est très rarement possible, les « pass » de recharge sont multiples… Tritium veut donc simplifier ce système.

UNE CHARGE SIMPLIFIÉE ET PLUS DE SÉCURITÉ

La mise en charge du véhicule sera alors plus rapide et plus simple. Dans son rapport, Tritium explique que l’absence de carte augmentera également la sécurité en raison de la possibilité de clonage des cartes. Cependant, cette nouvelle technologie a également ses limites. En effet, pour que cela puisse fonctionner il faut que les véhicules soient compatibles, ce qui n’est pas encore le cas, même si Tritium dit être en contact avec certains constructeurs pour qu’ils intègrent ce système à leurs prochains véhicules.

Les Veefil de Tritium. ©️ Tritium

UN DÉCLIC POUR PLUS D’INNOVATIONS ?

Tritium explique que le Plug and Charge sera une étape pour innover et ainsi améliorer l’expérience utilisateur et notamment sa relation avec le constructeur de son véhicule.

Selon l’entreprise, la nouvelle plateforme pourra être adaptée au client et lui permettre de régler la vitesse de charge et les limites de coût mais elle sera également utile pour proposer des abonnements ou des offres en temps direct.

Mais, la possibilité de payer avec sa voiture ouvrirait surtout un plus grand champ des possibles pour, pourquoi pas, payer avec sa voiture les services de restaurant « drive » ou de lavage de voiture.

James Kennedy, CTO et cofondateur de Tritium. ©️ Tritium

Tritium espère donc que le Plug and Charge, en plus de faciliter son utilisation et d’augmenter la sécurité, permette de réaliser de nouvelles choses avec son véhicule électrique et ainsi améliorer l’expérience des utilisateurs.