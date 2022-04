Notre avis sur l’Hôtel Renaissance et son restaurant les Hamptons

Ce que nous avons particulièrement apprécié ? Le restaurant de l’hôtel, Les Hamptons, un restaurant de saison qui sublime les saveurs du monde. Le décor contemporain et Feng shui signé Jean-Philippe Nuel sublime la cuisine du chef et vous permet de vous sentir comme chez vous… C’est parti pour la visite de l’hôtel Renaissance, qui a tout pour plaire !

La situation

Sur les terres du superbe Domaine de Fouilleuse, à quinze petites minutes de la place de l’Étoile, l’Hôtel Renaissance prouve qu’il n’est pas nécessaire de parcourir des kilomètres pour se mettre au vert. A la manière d’un manoir douillet, son architecture à colombages rappelle celle des beaux palaces de Deauville et leur art de vivre normand aussi vivifiant que réconfortant.

Au cœur des 85 hectares de verdure de l’Hippodrome de Saint Cloud, l’hôtel construit en 2014 rassemble 110 chambres et suites, un parc aquatique avec une piscine de 25 mètres et des jeux d’enfants, un espace dédié aux soins Hysope et un restaurant Le Haras qui célèbre une cuisine de marché.

La déco

Suivant scrupuleusement les préceptes du Feng Shui, l’Hôtel Renaissance a été agencé de sorte à galvaniser les bonnes énergies. Résolument contemporaine et inspirée par l’esprit hippique des lieux, la décoration est signée Jean-Philippe Nuel.

Les 110 chambres et suites sont autant de cocons vêtus de cuir cognac, où les chaises imitent la forme des scelles de cavaliers et où les terrasses s’ouvrent sur le parc verdoyant et la Tour Eiffel au loin.

Tandis que quelques notes de bleu Klein, des photographies vintages ou encore des luminaires graphiques viennent compléter ce décor chaleureux tout en finesse.

Les services et les équipements

L’espace-soins Hysope, parenthèse zen où se ressourcer

Niché au cœur de l’hôtel, avec son hammam, son sauna, sa salle de repos et ses trois cabines (dont une duo) l’espace dédié aux soins Hysope est le temple du cocooning, pour se délasser le corps et l’esprit à deux pas de Paris. Les visiteurs s’y délectent de bains de vapeurs et de chaleur sèche, mais aussi de soins du visage, appliqués dans les règles de l’art.

Aux vertus anti-âges, purifiantes et revitalisantes, ces protocoles sont réalisés avec les produits de la marque de cosmétiques Hysope. Les gommages ont des formules naturelles, à base de prune et d’amande. Tandis que les massages sont réalisés avec des huiles aux plantes aux pouvoirs relaxants, énergisants ou antistress.

Un paradis d’activités en pleine nature

Qui ne rêve pas de verdure et de grand air à l’approche des week-ends et des vacances en famille ? A pratiquer seul ou en tribu, l’Hôtel Renaissance propose un florilège d’activités plus réjouissantes les unes que les autres.

Donnant sur une promenade longue de 3.5 kilomètres, les visiteurs y déambulent à pied ou à vélo, y font un jogging ou une balade contemplative autour de l’hippodrome. La piscine permet de barboter au soleil ou faire des longueurs pendant que les enfants se distraient grâce aux jeux d’eau aquatiques.

Le golf comprend un parcours 9 trous, un pitch & putt et un practice de 200 postes.

Sur demande, il s’organise des escapades hippiques au Haras de Jardy, premier centre équestre de France, des séances d’entrainements ou de détente avec un coach sportif, et des parties de tennis sur les cours du Paris Country Club voisin.

Et si le temps est un brin maussade, le billard, le ping-pong et le babyfoot ont de quoi séduire petits et grands.

A table et au bar

Que l’on pose ses valises à l’Hôtel Renaissance ou que l’on souhaite échapper à la ville, le temps d’un repas bucolique, le restaurant Le Haras a plus d’un atout. Privilégiant les produits provenant d’Île-de-France et respectant les saisons, le chef Matthieu Marti y décline ses meilleures recettes. Collaborant avec la crème des petits producteurs du Marché de Rungis, il s’est inspiré de ses voyages, d’Italie à la Crète, en passant par le Portugal ou la Grèce (dont il a ramené, l’huile et le sel fumé de chez Kalios) pour en élaborer le menu.

Suivant les envies d’une journée gourmande, le petit-déjeuner fait la part belle aux viennoiseries dodues, au jus de fruits frais, pressés minute, ou encore aux œufs pochés. Au déjeuner, l’épopée gustative se poursuit avec des grandes salades, dont une César revisitée, mais aussi avec des poke bowls de poisson cru.

En fin d’après-midi, le bar de l’hôtel se mue en parfait spot d’after work où siroter des cocktails et des verres de vin, tout en picorant des tapas à partager (charcuterie fine, olives grecques, jambon de Sereno, poulpe, tarama truffé, houmous…).

Tandis qu’au dîner, les visiteurs dégustent des veloutés de saison et des tataki de bœuf dans une ambiance feutrée. Cerise sur le gâteau, le chef réalise, chaque jour, une ribambelle de bocaux disponibles en room service, ou à commander sur internet, qui revisitent les grands classiques de la cuisine française.

Un lieu historique et engagé

Un engagement vert

Conscient des problématiques environnementales actuelles, l’Hôtel Renaissance s’inscrit dans une mouvance écoresponsable. Dans une optique zéro déchets, le chef Matthieu Marti et son équipe privilégient les circuits-courts, collaborent avec des petits producteurs et éleveurs locaux, tout en limitant le plus possible le gaspillage.

Dans le même esprit, l’hôtel propose, à la location des voitures électriques Zoé, des scooters électriques et des vélos électriques pour pouvoir se déplacer sans pour autant entacher sa bonne « écoconscience ».

Pour la petite histoire…

Riche d’un héritage fascinant, le Domaine de Fouilleuse est avant tout une histoire de famille. Celle, au siècle dernier, de Edmond Blanc, héritier d’une famille à l’origine des plus beaux sites d’Europe depuis le Second Empire jusqu’à la Première Guerre Mondiale avec notamment la création ex nihilo de Monte Carlo, qui a fait l’acquisition du Domaine de Fouilleuse en 1898. Après être passé dans les mains de Marcel Boussac, il a été magnifiquement transformé en club de loisirs haut de gamme avec la création du Paris

Country Club en 1981.