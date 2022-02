ZFE Métropole de Toulouse : Barbara Pompili salue son lancement

Plusieurs territoires français connaissent des niveaux de pollution de l’air préoccupants qui dépassent les seuils définis par l’Union européenne. Selon Santé Publique France, la pollution de l’air causée par les particules fines PM 2,5 et les oxydes d’azote est responsable de plus 40.000 décès prématurés chaque année et d’infections respiratoires chroniques qui touchent particulièrement les plus jeunes.