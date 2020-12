- Communauté -

Vous voyez de plus en plus de voiture électrique et c’est normal! Ces véhicules se répandent de plus en plus, non seulement sur les marchés de luxe, mais aussi en tant que voitures de fonction pour les policiers.

Le SUV compact plus adapté

Après l’utilisation de la Tesla Model 3 comme véhicule de police dans plusieurs départements, c’est au tour de la Tesla Model Y. Cette mise en service a eu lieu dans l’État de New York.

Une utilisation bien définie pour ce modèle Y

Cette voiture de fonction électrique ne sera pas chargée de poursuivre les chauffeurs ne respectant pas les limites de vitesse mais elle fera partie de l’unité détective de l’Etat.

Même si elle sera utilisée uniquement par des détectives, la voiture dispose tout de même de lumières, d’une sirène et d’une radio, comme tout autre véhicule appartenant à la police. L’arrivée de ce modèle dans la division est une vraie source de fierté.

L’objectif : limiter la consommation d’essence

Étant considéré comme un bien quasiment de luxe, on peut se demander pourquoi la police de New York investit dans un tel modèle de voiture.

La raison principale est l’économie d’essence que cette acquisition représente. En effet, on estime que le véhicule permettra à l’Etat de ne pas dépenser près de 10 000$ en essence pour les 5 prochaines années.

Une décision économe, en plus d’être respectueuse de l’environnement.

