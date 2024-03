Le paysage automobile est sur le point de subir une transformation majeure, avec la promesse de rendre la production de véhicules électriques (BEV) moins chère que celle des voitures à essence d’ici 2027, grâce à des innovations telles que les techniques de gigacasting de Tesla. Cette avancée pourrait non seulement changer la façon dont les véhicules sont fabriqués mais aussi rendre les BEV plus accessibles au grand public.

Gartner expects it will be cheaper to build an EV than an ICE vehicle by 2027 $TSLA pic.twitter.com/UmsPKzVMu1 — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) March 9, 2024

Innovations en matière de production

Une étude récente de Gartner révèle que l’introduction de nouvelles techniques de production, notamment le gigacasting, pourrait réduire significativement les coûts de fabrication des BEV. Le gigacasting, une technique révolutionnaire mise en avant par Tesla, permet de fabriquer de grandes parties de la structure du véhicule en une seule pièce, simplifiant le processus de production et réduisant les coûts de main-d’œuvre et de matériel.

Implications pour l’industrie automobile

L’adoption généralisée de ces techniques pourrait avoir un impact profond sur l’industrie automobile, forçant les fabricants traditionnels à adopter de nouvelles méthodes pour rester compétitifs. Comme l’a souligné Pedro Pacheco, vice-président de la recherche chez Gartner, l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché oblige les constructeurs historiques à repenser leur processus de production pour survivre.

Coûts de production versus coûts des batteries

L’une des conclusions clés du rapport de Gartner est que les coûts de production des BEV pourraient baisser plus rapidement que les coûts des batteries. Cela signifie que l’accessibilité financière des BEV pourrait s’améliorer plus rapidement que prévu, bien que cela puisse également entraîner une augmentation des coûts de réparation en cas d’accident grave.

Réponse de Tesla

Tesla, à travers son vice-président de la politique publique et du développement commercial, Rohan Patel, a déjà mis en avant les avantages financiers de ses véhicules électriques. Avec des offres de leasing compétitives pour des modèles comme la Tesla Model 3 et la Model Y, Tesla montre que l’accessibilité des BEV n’est pas une promesse lointaine, mais une réalité actuelle.

Conséquences pour les consommateurs et l’industrie

L’utilisation croissante de technologies de production avancées pourrait également signifier que le coût moyen des réparations de batterie et des réparations suite à des accidents graves pourrait augmenter d’environ 30 % d’ici 2027. Cela pourrait avoir des répercussions sur les assurances et le taux de véhicules déclarés pertes totales après un accident.

Par ailleurs, Gartner prédit que jusqu’à 15 % des fabricants de véhicules électriques fondés au cours de la dernière décennie pourraient faire faillite ou être rachetés d’ici 2027. Cette consolidation du marché souligne l’importance pour les entreprises de proposer des produits et services compétitifs pour survivre dans un secteur de plus en plus saturé.

Avenir des véhicules électriques

Malgré ces défis, l’avenir des véhicules électriques semble prometteur. Avec une prévision de 18,4 millions d’unités expédiées cette année et une augmentation attendue à 20,6 millions d’unités en 2025, le secteur des BEV continue de croître. Cette croissance s’accompagne d’un changement de paradigme, passant de l’ère du “gold rush” des véhicules électriques à une ère de “survie du plus apte”, où seuls les acteurs les plus innovants et réactifs aux besoins des premiers adoptants survivront.

En conclusion, l’industrie automobile est à l’aube d’une révolution, menée par des innovations telles que le gigacasting de Tesla, qui promettent de rendre les véhicules électriques non seulement plus écologiques mais aussi plus accessibles financièrement. Cette transformation pourrait non seulement modifier le visage de la mobilité mondiale mais aussi encourager une adoption plus large des véhicules électriques, contribuant à un avenir plus durable.