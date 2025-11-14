Robotaxis : Elon Musk se moque des chiffres ambitieux de Waymo

La technologie des véhicules autonomes continue de progresser à une vitesse fulgurante, et Waymo en fait partie intégrante. Selon un récent tweet, l’entreprise a annoncé une flotte totale de 2,500 robotaxis répartis sur différents marchés clés aux États-Unis.

La répartition géographique stratégique

Waymo a opté pour une stratégie de déploiement visant les principales zones métropolitaines aux États-Unis. Avec cette répartition, l’entreprise cherche visiblement à maximiser l’impact de ses véhicules sur les régions à fort potentiel économique et démographique. Le tweet mentionne spécifiquement les localisations suivantes :

La région de la baie de San Francisco accueille 1,000 véhicules.

À Los Angeles, ce sont 700 robotaxis qui arpentent déjà les rues.

Phoenix, ville pionnière dans l’expérimentation de ces technologies, compte 500 unités.

Austin, connue pour être un centre d’innovation technologique, accueille 200 véhicules.

Enfin, 100 véhicules sont présents à Atlanta.

Analyser les choix de Waymo

Les choix de localisation de Waymo ne sont pas anodins. La région de San Francisco et Los Angeles sont non seulement des centres économiques majeurs mais aussi des épicentres de l’innovation technologique. Faire tourner 1,000 véhicules autonomes dans la région de la baie permet de toucher une population habituée à la haute technologie.

Phoenix offre un environnement météorologique stable, idéal pour les essais de nouvelles technologies. Austin, une ville en plein essor avec une scène technologique dynamique, offre une base robuste pour étendre les opérations sud-ouest. Quant à Atlanta, sa riche histoire culturelle liée au transport facilite une intégration en douceur des technologies émergentes.

Elon Musk répond à Waymo

Rookie numbers — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2025

Bien que Waymo ait annoncé ces chiffres impressionnants, la concurrence continue de faire rage. Elon Musk, PDG de Tesla, a ironiquement commenté le tweet de Waymo avec « Rookie numbers », ce qui sous-entend que ces chiffres ne sont qu’un début timide pour ce qu’il considère être le potentiel de l’industrie. Cette réponse piquante souligne l’environnement compétitif entre les géants de l’automobile autonome.

L’avenir de Waymo et des véhicules autonomes

Avec une telle flotte déjà en fonctionnement, Waymo semble bien placé pour devenir un leader dans le domaine des véhicules autonomes. Néanmoins, le chemin reste semé d’embûches réglementaires et technologiques. La législation sur les véhicules autonomes varie d’un État à l’autre aux États-Unis, ce qui pourrait freiner leur expansion rapide.

En conclusion, bien que d’autres acteurs comme Tesla restent en lice, Waymo continue de marquer des points sur le tableau de la mobilité future. L’entreprise devra toutefois maintenir ce rythme et relever les nombreux défis pour transformer ces chiffres prometteurs en une adoption de masse à long terme.