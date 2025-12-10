« Pratiquement résolu à ce stade », déclare Elon Musk à propos de la conduite autonome

Elon Musk, le charismatique PDG de Tesla, a récemment fait une déclaration audacieuse concernant le développement des véhicules autonomes. Il affirme que la dernière version de la conduite entièrement autonome (FSD) est « pratiquement résolue à ce stade ». Cette avancée pourrait bien marquer un tournant décisif dans l’industrie automobile, tout en posant des questions cruciales quant à la sécurité et à régulation des robotaxis.

Un nouveau modèle FSD en développement

Musk a révélé que Tesla déploiera un nouveau modèle FSD dans les un à deux mois à venir. Ce modèle est censé être « un ordre de grandeur plus important » que son prédécesseur. Ce délai compressé entre les générations de modèle FSD témoigne non seulement de l’avancée technologique rapide mais aussi de la pression croissante sur Tesla pour mener à bien ses promesses d’autonomisation du transport routier.

Déploiement des Robotaxis à Austin

Selon Musk, Tesla prévoit de lancer ses premiers robotaxis sans moniteurs de sécurité dans environ trois semaines à Austin, Texas. Cette décision suscite déjà un vif débat sur les enjeux de sécurité. Certes, Tesla avance que la technologie est « validée », mais l’idée d’abandonner totalement les moniteurs humains dans les transports publics sera certainement scrutée de très près par les experts et les régulateurs.

Les défis industriels à l’horizon

Musk a également souligné que pour atteindre une production à grande échelle, Tesla pourrait devoir construire sa propre usine de semi-conducteurs. En effet, la création de « centaines de gigawatts de puces AI par an » nécessitera probablement des infrastructures importantes que l’industrie actuelle des semi-conducteurs ne semble pas en mesure d’offrir rapidement.

Implications économiques et sociales

Avec le déploiement de ces robotaxis, Tesla n’innoverait pas seulement sur le plan technologique, mais pourrait également transformer le paysage urbain et la dynamique sociale au sein des zones desservies par ces nouveaux véhicules. L’impact potentiel sur l’emploi, les infrastructures et l’économie locale à Austin et au-delà ne devra pas être sous-estimé. Les questions éthiques et juridiques liées aux véhicules totalement autonomes restent quant à elles au premier plan des débats actuels.

En conclusion, l’annonce de Musk soulève autant d’enthousiasme que d’inquiétude. Si Tesla parvient à tenir ses promesses, 2026 pourrait bien être l’année où le rêve des véhicules autonomes à grande échelle devient une réalité durable, redéfinissant notre compréhension de la mobilité urbaine.