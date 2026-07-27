ROI d’une station de recharge rapide en France : le calcul complet, sans les angles morts

La recharge rapide publique attire de plus en plus d’investisseurs — propriétaires fonciers, exploitants de stations-service, gestionnaires de zones commerciales, collectivités. Le discours commercial des équipementiers et des installateurs met en avant des paybacks attractifs, mais occulte souvent les postes de coûts les plus lourds : le raccordement électrique, la supervision, et la variabilité du taux d’utilisation réel.

Cet article détaille, poste par poste, l’investissement et la rentabilité d’une station de recharge rapide DC en France, à partir d’un cas concret : une station de 4 points de charge équipée de bornes Alpitronic Hypercharger HYC300. Il inclut également un comparatif avec les deux autres grands fabricants du marché européen de la recharge rapide, Kempower et ABB.

1. Le cas type retenu

Matériel : 2 x Alpitronic Hypercharger HYC300, chacune équipée de 2 power-stacks 75 kW modulaires, permettant la recharge simultanée de 2 véhicules par armoire (soit 4 points de charge au total, jusqu’à 300 kW par armoire selon la configuration).

: 2 x Alpitronic Hypercharger HYC300, chacune équipée de 2 power-stacks 75 kW modulaires, permettant la recharge simultanée de 2 véhicules par armoire (soit 4 points de charge au total, jusqu’à 300 kW par armoire selon la configuration). Emplacement : zone commerciale ou axe routier fréquenté, avec raccordement HTA à prévoir (puissance requise incompatible avec un raccordement basse tension standard).

: zone commerciale ou axe routier fréquenté, avec raccordement HTA à prévoir (puissance requise incompatible avec un raccordement basse tension standard). Modèle d’exploitation : station en accès libre, paiement par carte bancaire directe (conforme AFIR), sans réseau propre de badges.

Ce cas est représentatif d’un investissement de taille moyenne, ni un point de charge isolé de 50 kW, ni un hub autoroutier de 12 points.

2. L’investissement initial (CAPEX)

Le raccordement électrique est systématiquement sous-estimé dans les argumentaires commerciaux. Sur ce type de projet, c’est souvent le poste le plus coûteux — devant le matériel de recharge lui-même.

Poste Coût estimé (HT) Commentaire Matériel (2 x Alpitronic HYC300) 90 000 € Estimation de marché ; Alpitronic ne publie pas de grille tarifaire publique Génie civil (fondations, marquage, protections) 25 000 € Variable selon la nature du sol et la configuration du site Raccordement HTA + poste de transformation Enedis 80 000 – 150 000 € Dépend fortement de la distance au réseau HTA existant ; délais pouvant atteindre 12 à 18 mois Études, permis, assurance chantier 15 000 € Étude de faisabilité, dossier ICPE si applicable, assurance dommages-ouvrage Total CAPEX ~240 000 € HT Base médiane retenue pour le calcul de rentabilité

À titre de comparaison, une borne DC de 50 kW isolée coûte entre 20 000 et 40 000 € HT tout compris, tandis qu’une station complète de 150 à 350 kW dépasse fréquemment les 100 000 €. Le raccordement HTA reste la variable la plus imprévisible : pour une puissance supérieure à 500 kVA, le forfait Enedis additionnel peut, dans les cas les plus défavorables, représenter plusieurs centaines de milliers d’euros supplémentaires si le site est éloigné du réseau moyenne tension.

3. Les charges d’exploitation (OPEX)

Poste annuel Coût estimé Commentaire Contrat de supervision et maintenance 8 000 – 12 000 € Télégestion, monétique, interventions terrain — poste systématiquement sous-budgété Assurance responsabilité civile / exploitation 1 500 – 2 500 € Frais bancaires sur transactions CB ~1,5 à 2 % du CA Terminaux de paiement conformes AFIR Abonnement logiciel / interconnexion itinérance 2 000 – 4 000 € Si connexion à un réseau d’itinérance tiers (Chargemap, Gireve) Loyer ou redevance foncière 0 – 6 000 € Selon statut du terrain (propriétaire ou locataire)

Une borne rapide sans contrat de supervision actif est une borne qui, en cas de panne, reste hors service plusieurs jours voire plusieurs semaines — avec un impact direct et immédiat sur le chiffre d’affaires. Ce poste ne doit jamais être traité comme optionnel dans un plan de financement.

4. Le modèle de revenus

Le chiffre d’affaires d’une station de recharge rapide dépend de deux variables : le tarif appliqué au kWh et le volume d’énergie effectivement délivré, lui-même directement corrélé à l’emplacement et au trafic.

Hypothèses retenues :

Tarif de vente au client final : 0,49 €/kWh (aligné sur les tarifs publics moyens observés en France en 2026, hors abonnement)

Coût d’achat de l’électricité en tarif professionnel HTA : ~0,13 €/kWh

Scénario Volume moyen CA annuel Coût énergie Marge énergie OPEX annexes EBITDA Payback Bon emplacement (zone commerciale ou axe fréquenté) 150 kWh/jour/point ~107 000 € ~28 500 € ~78 900 € ~18 000 € ~61 000 € ~4 ans Emplacement moyen 80 kWh/jour/point ~57 000 € ~15 200 € ~42 000 € ~18 000 € ~24 000 € ~10 ans Emplacement faible trafic 40 kWh/jour/point ~28 500 € ~7 600 € ~20 900 € ~18 000 € ~2 900 € > 80 ans (non viable)

Le troisième scénario illustre un point souvent absent des argumentaires commerciaux : en dessous d’un seuil de trafic minimal, une station de recharge rapide ne s’autofinance pas, quelle que soit la qualité du matériel installé. L’étude de trafic préalable — et non le choix de la marque de borne — est le facteur déterminant de la viabilité du projet.

5. Comparatif des équipementiers : Alpitronic, Kempower, ABB

Le marché européen de la recharge rapide DC est aujourd’hui dominé par un nombre restreint de fabricants, dont trois concentrent l’essentiel des déploiements chez les grands opérateurs de recharge (CPO) : Alpitronic, Kempower et ABB. Le choix entre ces marques ne se joue pas sur la puissance de charge — globalement comparable — mais sur l’architecture technique et son adéquation avec la configuration du site.

Critère Alpitronic (HYC300/400) Kempower (Satellite / C-Series) ABB (Terra HP/360) Architecture Armoire standalone, intelligence et puissance intégrées Power Unit central + satellites déportés, puissance mutualisée dynamiquement Armoire standalone, comme Alpitronic Puissance Jusqu’à 300-400 kW par armoire, modulaire par power-stacks de 75 kW Jusqu’à 600 kW par Power Unit, répartis sur 8 satellites Jusqu’à 350-400 kW Point fort Fiabilité reconnue, compacité, référence chez les grands CPO européens Mutualisation de puissance entre points, meilleurs scores de fiabilité sur les tests DC récents Robustesse, présence historique sur les corridors autoroutiers Limite Puissance figée à la configuration de l’armoire installée Installation plus complexe (local technique dédié pour le Power Unit) Ergonomie et affichage jugés en retrait face aux dernières générations Cas d’usage optimal Sites à trafic homogène, standard de l’industrie Sites multi-points à trafic irrégulier dans la journée Sites autoroutiers à fort trafic constant

La différence structurante entre ces architectures se révèle dans le taux d’utilisation réel de chaque point de charge. Avec une architecture standalone (Alpitronic, ABB), chaque armoire fonctionne de façon indépendante : si un véhicule ne consomme que 50 kW, la puissance non utilisée n’est pas redirigée vers un autre point. Avec l’architecture Satellite de Kempower, le Power Unit central réalloue dynamiquement la puissance disponible entre les satellites selon la demande instantanée — un avantage mesurable sur une station de 4 à 8 points où le trafic est rarement synchronisé entre tous les emplacements.

Pour un projet de la taille étudiée ici (4 points), cet écart d’architecture peut se traduire par plusieurs points de pourcentage de taux d’utilisation supplémentaires sur les scénarios à trafic irrégulier, sans pour autant renverser la hiérarchie des coûts d’investissement : le raccordement HTA reste le poste dominant, quel que soit l’équipementier choisi.

6. La logique de l’investissement

Trois enseignements se dégagent de ce calcul :

1. Le raccordement électrique, pas la borne, pilote la rentabilité. Sur un CAPEX total de 240 000 €, le raccordement HTA représente à lui seul jusqu’à 60 % du montant. Une étude de raccordement Enedis en amont — avant tout engagement sur le matériel — est indispensable pour éviter les mauvaises surprises budgétaires.

2. Le trafic prime sur la marque de borne. L’écart de rentabilité entre un bon et un mauvais emplacement (payback de 4 ans contre plus de 10 ans, voire non-viabilité) dépasse largement toute différence de performance entre équipementiers. Une étude de trafic sérieuse doit précéder le choix du matériel, pas l’inverse.

3. La supervision et la maintenance ne sont pas un centre de coût accessoire. Une borne rapide en panne sans contrat de supervision actif perd du chiffre d’affaires chaque jour d’indisponibilité. Ce poste, souvent minimisé dans les argumentaires commerciaux, conditionne directement l’EBITDA réel du projet.

Au global, un investissement de ce type se justifie économiquement à partir d’un seuil de trafic soutenu (au moins 100-120 kWh/jour/point en moyenne), avec un payback réaliste compris entre 4 et 10 ans selon l’emplacement — des ordres de grandeur cohérents avec ceux généralement observés dans l’industrie de la recharge publique en France.

Article basé sur des estimations de coûts de marché (installateurs IRVE, distributeurs de bornes, données Avere-France et CRE pour les tarifs 2026). Les fabricants de bornes ne publiant pas de grille tarifaire publique, les montants matériel sont donnés à titre indicatif et doivent être confirmés par devis pour tout projet réel.