RUMEUR : Starlink Mobile Arrive ! SpaceX veut devenir votre nouvel opérateur Télécom

ParTeslam
Sommaire

Le Début de la Fin pour le Réseau Cellulaire Classique ?

SpaceX vient de faire un pas de géant qui pourrait tout changer dans le monde des télécommunications. Oubliez la 5G et les zones blanches : la vraie révolution pourrait bien venir du ciel, directement via Starlink !

Selon des documents exclusifs, SpaceX a déposé une nouvelle marque explosive auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) : « Starlink Mobile ».

Ce n’est pas une simple extension. Le dépôt couvre explicitement des services de :

  • Télécommunications et communications.
  • Vidéo, données vers téléphones mobiles et appareils intelligents.
  • Services de communication personnelle cellulaire.

En clair : Starlink Mobile ne sera pas juste un fournisseur d’accès Internet par satellite comme on le connaît. Il se positionne officiellement comme un véritable opérateur mobile cellulaire !

Simultanément, une autre marque a été déposée, tout aussi révélatrice : « Powered by Starlink ».

Celle-ci s’applique aux mêmes secteurs, suggérant une stratégie à deux volets :

  1. Starlink Mobile : La propre offre de SpaceX, directe au consommateur.
  2. Powered by Starlink : Un service qui pourrait être vendu en gros à d’autres opérateurs (ou d’autres entreprises), leur permettant d’offrir une couverture Starlink sans avoir à construire leurs propres réseaux !

🛰️ Pourquoi Maintenant ? Un Plan à $17 Milliards

Ce dépôt n’est pas un coup de tête. Il s’aligne parfaitement avec les récents mouvements massifs de SpaceX :

  • Acquisition de Spectre : La firme d’Elon Musk a investi la somme colossale de 17 milliards de dollars dans l’acquisition de spectre radio, l’oxygène des réseaux mobiles.
  • Satellites de Nouvelle Génération : Les prochains satellites Starlink sont conçus pour offrir une fonction de « Direct-to-Cell ». Fini le besoin d’un boîtier encombrant ; votre téléphone capterait le signal Starlink directement !
Lire également :  Starlink ouvre un Centre d'Opérations du Réseau en Indonésie

💥 L’Impact sur Vous : Fini les Zones Blanches ?

Si cette rumeur se concrétise, cela signifierait :

  • Une Couverture Mondiale Totale : Que vous soyez en plein désert, sur un bateau, ou en randonnée, votre téléphone pourrait avoir du réseau.
  • Une Nouvelle Concurrence Féroce : Les opérateurs télécoms traditionnels (Orange, SFR, Free, Bouygues…) feraient face à un nouveau rival aux ressources illimitées et à la couverture planétaire.
  • Des Coûts Réduits ? En exploitant une infrastructure spatiale unique, Starlink pourrait proposer des forfaits radicalement différents.

Le compte à rebours est lancé. Starlink Mobile est la prochaine étape logique pour Elon Musk, et le monde des télécoms pourrait bien être sur le point de trembler.

Teslam

Armand Taïeb est le fondateur de Tesla Mag, un média de premier plan dédié à la révolution des véhicules électriques et aux technologies propres. Basé en France, il s'engage à promouvoir l'innovation et l'acceptation technologique à travers le monde. Avec une passion pour les avancées d'Elon Musk et une ambition pour les médias basés sur l'IA, Armand œuvre pour un avenir durable et connecté.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *