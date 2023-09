Scooters électriques: Ce qu’il faut savoir pour franchir le pas !

L’obtention du permis B, ou permis voiture, est souvent un rite de passage pour de nombreux Français. Bien que sa principale utilisation soit pour la conduite de voitures, savez-vous qu’il offre aussi une certaine flexibilité pour piloter d’autres types de véhicules ? Voyons en détail ce que vous pouvez conduire en possédant un permis B.

2 Roues Équivalent 50cc (45 km/h)

Avec un permis B en poche, vous pouvez conduire un scooter ou un cyclomoteur de 50cc sans nécessité d’un permis deux-roues spécifique. Mais attention aux conditions :

Si vous êtes né après le 1er janvier 1988 , le BSR (Brevet de Sécurité Routière) est nécessaire en plus de votre permis B.

Vitesse maximale: Le véhicule ne doit pas excéder 45 km/h.

2 Roues Équivalent 125cc (80 km/h)

Pour les scooters ou motos de 125cc, plusieurs options s’offrent à vous :

Formation de 7 heures : Obligatoire si vous avez votre permis B depuis au moins deux ans mais n’avez pas d’expérience en conduite de deux-roues.

Expérience antérieure: Si vous avez déjà conduit un deux-roues 125cc au cours des 5 années précédant 2011, la formation n'est pas nécessaire.

3 Roues Équivalent 125cc (80 km/h)

Pour conduire un tricycle à moteur de 125cc :

Une formation de 7 heures est également requise, sauf si vous pouvez justifier d’une expérience antérieure de conduite de deux-roues, comme indiqué plus haut.

Points à Retenir

Vérification des Dates et Conditions: Les règles peuvent varier en fonction de la date à laquelle vous avez obtenu votre permis B. Limitations de Vitesse: Les vitesses maximales doivent être respectées pour chaque catégorie de véhicule. Importance de la Formation: La sécurité est primordiale, surtout si vous êtes novice en conduite de deux ou trois roues.

Aides et Bonus Financiers

Sachez également que des aides financières, notamment des bonus écologiques, sont disponibles pour l’achat de certains de ces véhicules électriques. Par exemple, pour un scooter électrique de 125cc, vous pouvez obtenir jusqu’à 900 euros de bonus en 2023.

Exemples de Véhicules Selon les Catégories et les Marques

Pour mieux visualiser ce que vous pouvez conduire avec un permis B, prenons quelques exemples de modèles disponibles sur le marché :

Dans la catégorie 50cc : Le Peugeot Kisbee 50 et le Yamaha Aerox 50 sont des options populaires. Ces scooters sont idéaux pour les déplacements urbains et ne nécessitent qu’un permis B associé au BSR pour les personnes nées après 1988.

Pour les 125cc : Des modèles comme la Honda Forza 125 ou le Suzuki Burgman 125 sont des choix privilégiés pour ceux qui recherchent à la fois la performance et le confort. Pour ces véhicules, une formation de 7 heures est généralement nécessaire si vous êtes novice en matière de deux-roues.

Tricycles de 125cc : Le Piaggio MP3 125 et le Yamaha Tricity 125 sont deux exemples de tricycles à moteur que vous pouvez conduire avec un permis B et la formation adéquate. Ces véhicules offrent une stabilité supplémentaire par rapport aux deux-roues classiques et sont de plus en plus prisés pour les trajets urbains.

Chacune de ces marques propose des options variées qui peuvent également bénéficier des bonus écologiques en cas de choix d’un modèle électrique. Par exemple, la BMW CE 04 en version électrique pourrait vous faire bénéficier d’un bonus jusqu’à 900 euros en 2023.

Ce sont là quelques exemples parmi une multitude d’options disponibles sur le marché. Le choix dépendra de vos besoins, de votre budget et des conditions spécifiques à votre permis B.

Conclusion

Le permis B est un sésame qui ouvre plus de portes qu’on ne le pense. Du cyclomoteur au scooter 125cc, en passant par le tricycle à moteur, il permet de conduire une gamme assez large de véhicules. Toutefois, pour garantir votre sécurité et celle des autres, respectez toujours les conditions et les formations nécessaires.

Références

