Gigafactory Berlin: Image incroyable du dossier requis pour la validation du permis

Vous êtes curieux de savoir quel volume de documents le gouvernement allemand exige de Tesla pour le permis de la Gigafactory Berlin ? Plus de 70 classeurs. On estime qu’il y a plus de 25 000 pages. Je me demande si cela est similaire au permis final de la Giga Texas?

Une décision qui tarde à venir

Les observateurs sont unanimes, la validation du permis de construire devrait intervenir avant la fin du mois de mars.

Mais qui peut vraiment le savoir? Les délibérations sont longues et pour l’instant, nous pouvons uniquement vous partager une photo de la Giagafactory Berlin à J-2.

Chantier Gigafactory Berlin – Source Twitter

Sur cette image vous pouvez voir que la structure est quasiment finalisée. Des tests de production sont déjà réalisées à l’intérieur. Tesla ayant obtenu l’autorisation de calibrer les machines, mais absolument pas de les vendre.

C’est une situation qui ne pouvait pas être anticipée, même si les retards sont courants avec les chantiers. Le nombre de classeur nécessaire pour expliquer / préciser les contours du projet et les engagements de la firme sont incroyables.

