Rivian, après avoir annoncé la fin de son exclusivité avec Amazon pour ses Véhicules de Livraison Électriques (EDV), a trouvé un nouveau partenaire stratégique en AT&T. Cette collaboration marque une étape importante pour Rivian dans la diversification de ses partenariats commerciaux.

AT&T Lance un Programme Pilote avec les EDV de Rivian

Dans le cadre de son engagement envers la durabilité, AT&T lance un programme pilote d’EV, visant à améliorer la sécurité, réduire les coûts et diminuer son empreinte carbone. Pour ce faire, AT&T utilisera les EDV de Rivian, ayant été nommé partenaire exclusif de connectivité pour l’automobiliste aux États-Unis et au Canada.

Objectif de Neutralité Carbone d’AT&T d’ici 2035

AT&T s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2035. L’électrification de sa flotte de véhicules, dont l’intégration des EDV de Rivian, est l’une des stratégies clés pour y parvenir.

La société a déjà réalisé une réduction de 20 % des kilomètres parcourus chaque année grâce à des stratégies telles que l’optimisation des itinéraires et la réduction de la taille de sa flotte de véhicules.

Première Collaboration Majeure de Rivian Post-Amazon

Ce partenariat avec AT&T est la première annonce majeure de Rivian concernant une collaboration avec une autre entreprise depuis la fin de son exclusivité avec Amazon. Rivian avait précédemment permis à d’autres entreprises d’acheter des EDV personnalisés, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de marché.

Cette collaboration entre Rivian et AT&T est une étape significative dans la réduction des émissions de CO2 dans le secteur des transports. Avec une approche innovante et durable, Rivian et AT&T travaillent ensemble pour protéger l’environnement et promouvoir une mobilité plus verte.

