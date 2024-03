Starship 28 et son propulseur Booster 10 sont prêts pour les essais avant un lancement imminent. Cette fusée géante, capable d’emporter des humains et du cargo vers la Lune et Mars, représente l’avenir du transport spatial selon SpaceX.

En attendant, la Falcon 9 continue de battre des records. 24 satellites Starlink ont été mis en orbite, un record de masse emportée pour ce lanceur. L’objectif est d’atteindre 28 satellites d’ici la fin de l’année grâce à des améliorations.

Sur la Lune, la mission Nova-C d’Intuitive Machines est en cours. Propulsée par SpaceX, la sonde Nova-C pourrait devenir le premier atterrisseur américain depuis Apollo. L’alunissage est prévu pour le 22 février.

Autres faits saillants:

Record de tests de moteurs Raptor: SpaceX a réalisé 10 tests en une journée à McGregor, Texas.

Collaboration NASA-SpaceX: Des tests de la station d'amarrage Starship pour la future station spatiale lunaire ont été menés avec succès.

Starlink comme ressource humanitaire: L'importance de Starlink pour la communication et l'accès à internet dans les zones reculées a été soulignée.

