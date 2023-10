StarLink au Vietnam : SpaceX vise une révolution internet

SpaceX fait une incursion audacieuse au Vietnam avec son service internet StarLink, promettant une vitesse de téléchargement impressionnante pouvant atteindre 200 Mbps. Malgré la non disponibilité officielle du service, une démonstration a été présentée lors de l’Expo Internationale de l’Innovation du Vietnam 2023 (VIIE 2023) à Hoa Lac, Hanoï.

Expansion souhaitée par SpaceX

Lors d’une réunion avec le Premier Ministre Pham Minh Chinh, un représentant de SpaceX a exprimé la volonté de la société d’élargir ses investissements dans le pays. L’objectif est d’apporter des services Internet à haut débit dans des zones difficiles d’accès.

Caractéristiques du kit StarLink

Source : Luu Quy de VNExpress

Le kit StarLink standard se compose d’une antenne pour capter les signaux satellites, d’un routeur pour diffuser les signaux Internet via le Wi-Fi, et des câbles nécessaires. Pour les entreprises et les utilisateurs avancés, des kits plus importants sont disponibles. L’ensemble du matériel arbore une esthétique épurée dominée par le blanc.

Installation et utilisation

Les antennes, qui peuvent s’orienter automatiquement pour capter les signaux satellites de manière optimale, doivent être placées sous un ciel dégagé. L’installation et la configuration du système s’effectuent via l’application StarLink sur smartphone. Celle-ci aide les utilisateurs à orienter correctement l’antenne et à ajuster les paramètres Internet. Une fois configuré, le routeur diffuse le signal Wi-Fi. Un adaptateur est nécessaire pour ceux qui souhaitent une connexion Ethernet.

Performance et défis

Cependant, les conditions météorologiques, comme un ciel nuageux à Hanoï, peuvent affecter la force du signal. Néanmoins, les vitesses de téléchargement observées lors de l’Expo se situaient entre 150 et 190 Mbps, surpassant la moyenne nationale. À noter que certains fournisseurs de services Internet au Vietnam offrent déjà des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps.

Les tests de StarLink sont prometteurs, et il sera intéressant de voir comment le marché vietnamien répond à cette nouvelle proposition. Restez branchés avec Tesla Mag pour plus de mises à jour sur cette avancée technologique passionnante !