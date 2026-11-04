Vous avez encore l’antenne Starlink ronde, celle des débuts ? Starlink va la remplacer gratuitement par le modèle actuel, le Standard 4 X, avec un routeur de troisième génération vendu seul 140 euros sur sa boutique française. La marque l’annonce dans son centre d’aide en français, et Elon Musk l’a confirmé ce mercredi 4 novembre sur X. Attention à un détail : l’ancienne antenne s’éteint pour de bon 14 jours après la livraison de la nouvelle.

Ce qu’écrit Starlink, dans son centre d’aide « Les clients éligibles qui ont été parmi les premiers à se connecter à Starlink et qui utilisent encore un kit de première génération peuvent recevoir gratuitement un nouveau kit Standard. » Article « Remplacement du kit Standard circulaire », lu le 4 novembre 2026. Elon Musk, le même jour : « Free new dish for all early Starlink customers » (post sur X).

Qui est concerné

Les abonnés qui utilisent toujours le Standard circulaire, la première antenne ronde de Starlink, motorisée, livrée avec son pied et son routeur d’origine (en photo ci-dessus). Si votre antenne est rectangulaire, vous n’êtes pas concerné.

Il n’y a rien à demander : si vous êtes éligible, Starlink vous envoie une invitation par e-mail, selon son article d’assistance. Surveillez donc la boîte associée à votre compte Starlink, spams compris. Starlink ne dit pas combien de clients sont concernés, ni dans quels pays, ni jusqu’à quand court l’offre ; la page est publiée en français, mais aucune liste de pays n’y figure.

Ce que contient la boîte

L’antenne Standard 4 X , avec sa béquille intégrée.

, avec sa béquille intégrée. Le Routeur 3 , affiché 140 euros seul sur la boutique Starlink.

, affiché 140 euros seul sur la boutique Starlink. L’alimentation électrique, le câble Starlink et le câble d’alimentation.

Un support offert, et une installation gratuite si vous la demandez, précise Starlink.

Starlink n’affiche le prix du kit complet qu’après avoir saisi une adresse ; nous ne l’avons pas fait, et ne l’écrivons donc pas ici. Pour mémoire, les supports du Standard 4 X vendus sur la boutique française vont de 66 euros (adaptateur pour tuyau) à 105 euros (Pivot Mount).

Les quatre points à connaître avant de dire oui

L’ancienne antenne s’éteint. Elle est désactivée dès que la nouvelle passe en ligne, ou 14 jours après la livraison, selon ce qui arrive en premier. Elle ne peut ni être réactivée ni être transférée à quelqu’un d’autre. Pas besoin de la renvoyer. Rien ne se réutilise. Ni le câble, ni le routeur, ni le mât de l’antenne ronde : le Standard 4 X utilise ses propres pièces, et l’ancien mât ne lui convient pas. Si votre antenne actuelle est fixée sur un toit ou un mur, prévoyez de refaire la fixation, avec la béquille, le support offert ou l’installation gratuite. Le Standard 4 X ne s’oriente pas tout seul. L’antenne ronde était motorisée ; la nouvelle s’aligne à la main, en suivant l’application Starlink. Choisissez un endroit avec une vue dégagée sur le ciel. Un seul kit branché à la fois. Starlink demande de ranger l’ancienne antenne depuis l’application (Paramètres, puis Ranger), de tout débrancher, puis seulement d’allumer la nouvelle.

Pour le reste (forfaits, débits, installation), notre guide de Starlink en France fait le point. Et si vous emportez Starlink en voyage, voyez comment alimenter un Starlink Mini dans une Tesla. Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag.

Sources : article d’assistance Starlink « Remplacement du kit Standard circulaire », en français, et boutique starlink.com/fr, lus le 4 novembre 2026 vers 16 h 45 ; post d’Elon Musk du 4 novembre 2026 à 16 h 02, heure de Paris. Photo : Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC BY 2.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA