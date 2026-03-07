Starlink, le service internet par satellite d’Elon Musk et SpaceX, est devenu en 2026 la solution de référence pour les zones blanches françaises. Avec une offre Lite à seulement 29 €/mois — du jamais vu pour l’internet satellitaire — et environ 6 750 satellites en orbite basse, Starlink couvre désormais 100 % de la France métropolitaine. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Ce qu’est Starlink

Starlink est un service d’internet par satellite haut débit développé par SpaceX (la société spatiale d’Elon Musk). Contrairement aux anciens satellites géostationnaires positionnés à 36 000 km d’altitude, Starlink déploie une constellation de satellites en orbite basse, à environ 550 km de la Terre.

Cette différence d’altitude est déterminante pour les performances : la latence (temps de réponse) de Starlink est de 20 à 40 ms, contre 600 ms pour les solutions satellitaires géostationnaires traditionnelles. C’est suffisamment bas pour le streaming, les appels vidéo, et même les jeux en ligne.

En 2026, Starlink compte environ 6 750 satellites en orbite, avec des lancements réguliers qui augmentent la capacité du réseau.

Les offres disponibles en France en 2026

Starlink propose en France quatre types d’abonnements selon l’usage :

Offre Prix Profil Résidentiel Lite 29 €/mois Zones blanches, usage modéré, connexion déprioritisée Résidentiel 40 €/mois Usage intensif, connexion prioritaire Itinérance 50 Go 40 €/mois Usage nomade limité Itinérance illimitée 72 €/mois Van life, camping-car, mobile sans contrainte

Tous les abonnements sont sans engagement et résiliables à tout moment depuis le portail client. Une période d’essai de 30 jours permet d’obtenir un remboursement si le service ne convient pas.

Résidentiel Lite vs Résidentiel : quelle différence ?

La différence principale est la priorité réseau. Avec le Résidentiel (40 €/mois), votre connexion est prioritaire en cas de forte demande locale — vous maintenez des débits élevés même aux heures de pointe. Avec le Résidentiel Lite (29 €/mois), vous pouvez subir des ralentissements en cas de congestion du réseau dans votre zone.

En pratique : si vous habitez dans une zone isolée avec peu d’abonnés Starlink alentour, la différence sera imperceptible. Si vous êtes dans une zone dense avec beaucoup d’abonnés, le Résidentiel standard vaut les 11 euros supplémentaires.

Le matériel : kit standard et kit Mini

Pour accéder à Starlink, il faut acquérir un kit comprenant une antenne parabolique et un routeur Wi-Fi.

Kit Standard (pour l’usage résidentiel)

Prix : 349 € à l’achat (ou location incluse selon les offres promotionnelles)

à l’achat (ou location incluse selon les offres promotionnelles) Débit Wi-Fi max : 200 Mbps

Débit descendant mesuré : 50 à 350 Mbps selon les conditions

Le kit Standard est conçu pour une installation fixe. L’antenne se place à l’extérieur avec une vue dégagée vers le ciel — au sol, sur un toit, ou une terrasse.

Kit Haute Performance (usage professionnel)

Prix : 1 428 €

Débit Wi-Fi max : supérieur, pour les usages professionnels intensifs

Kit Mini (pour l’itinérance)

Conçu pour les déplacements, camping-cars, vans

Dimensions compactes, routeur intégré

Consommation énergétique réduite

Promo actuelle (mars 2026)

En souscrivant avec un engagement de 12 mois, le kit Standard d’une valeur de 349 € est offert. Sans engagement, vous payez le kit en plus de l’abonnement mensuel.

C’est l’un des grands avantages de Starlink : l’installation se fait en deux étapes sans technicien.

Étape 1 : Trouver le bon emplacement L’antenne nécessite une vue dégagée sur le ciel dans la direction du nord (en France). L’application Starlink inclut un outil « vérification de l’obstruction » qui utilise la caméra de votre smartphone pour analyser votre emplacement et identifier les obstructions potentielles (arbres, toitures, bâtiments).

Étape 2 : Connecter l’équipement Brancher l’antenne au routeur, brancher le routeur à l’alimentation, configurer le Wi-Fi via l’application. L’antenne s’oriente automatiquement pour pointer vers les satellites.

Aucune intervention d’un technicien externe n’est nécessaire. En cas de difficulté, Starlink propose une configuration professionnelle gratuite en 2026 avec certaines offres.

Performances réelles en France

Les tests de débit réalisés en France donnent des résultats très cohérents :

Métrique Résidentiel Lite Résidentiel Fibre (pour comparaison) Débit descendant 50–100 Mbps en pointe 100–350 Mbps 150–8 000 Mbps Débit montant jusqu’à 90 Mbps jusqu’à 90 Mbps 20–1 000 Mbps Latence 20–40 ms 20–40 ms 5–15 ms Disponibilité >99,5 % >99,9 % >99,9 %

Pour le streaming, les appels vidéo, le télétravail et les jeux en ligne, Starlink Résidentiel offre des performances comparables à une fibre d’entrée de gamme. La latence est légèrement plus élevée qu’avec la fibre, ce qui peut être perceptible pour les jeux compétitifs en ligne.

Résistance aux conditions météo

Les kits Starlink sont conçus pour résister aux intempéries : l’antenne peut faire fondre la neige accumulée, et le système résiste au grésil, aux fortes pluies et aux vents violents.

Starlink vs fibre : quand choisir l’un ou l’autre

Critère Starlink Fibre optique Couverture 100 % France métropolitaine ~80 % (zones blanches exclues) Prix mensuel 29–40 €/mois 20–35 €/mois Coût matériel 0–349 € selon promo 0 € (box incluse) Coût total an 1 697–829 € 240–420 € Débit descendant max 350 Mbps jusqu’à 8 000 Mbps Latence 20–40 ms 5–15 ms Installation 30 minutes, soi-même Attendre raccordement

Choisissez Starlink si :

Votre logement n’est pas raccordé à la fibre ou bénéficie d’un débit ADSL inférieur à 10 Mbps

Votre adresse n’est couverte par aucun réseau mobile en 4G/5G offrant un débit supérieur à 50 Mbps

Vous avez besoin d’une connexion immédiate sans attendre le raccordement

Vous êtes en mobilité (camping-car, bateau, van life)

Préférez la fibre si :

Votre logement est raccordé à la fibre

Vous avez besoin de débits très élevés (serveur, streaming 4K multi-écrans simultanés)

Vous êtes sensible aux coûts sur le long terme

Les aides : jusqu’à 300 € remboursés

Le dispositif de Cohésion Numérique des Territoires permet de rembourser jusqu’à 300 € sur le kit matériel Starlink lors de la souscription à une offre éligible.

Pour bénéficier de ce remboursement :

Vérifiez l’éligibilité de votre logement sur le site officiel Starlink ou auprès de votre collectivité locale Souscrivez à une offre Starlink éligible (Résidentiel ou Résidentiel Lite) Conservez la facture d’achat ou de location du kit Déposez une demande de remboursement auprès de l’organisme compétent (collectivité ou initiateur régional)

Ce remboursement peut ramener le coût effectif du kit standard à 49–149 € selon les territoires.

Starlink dans une Tesla

Elon Musk a annoncé à plusieurs reprises l’intention d’intégrer Starlink directement dans les Tesla pour offrir une connectivité internet à haut débit sans dépendre des réseaux mobiles. En 2026, cette intégration n’est pas encore disponible pour les particuliers.

Ce qui existe en 2026 : les Tesla utilisent les réseaux mobiles (4G/5G) pour la connectivité, le streaming, les cartes et les mises à jour. La connexion est incluse dans l’abonnement Premium Connectivity.

Ce qui est annoncé : Tesla a testé des modules Starlink intégrés dans certains prototypes. La technologie Direct to Cell de Starlink (qui permet aux smartphones et appareils de se connecter directement aux satellites sans antenne physique) pourrait transformer la connectivité automobile d’ici 2027–2028.

FAQ

Starlink fonctionne-t-il partout en France ? Oui. Toute la France métropolitaine est couverte. Starlink fonctionne même dans les zones blanches les plus isolées — c’est précisément son avantage principal.

Peut-on utiliser Starlink dans un appartement ? Oui, mais l’antenne doit être placée avec une vue dégagée sur le ciel. Si vous habitez dans un appartement avec un balcon orienté vers le nord ou si vous pouvez installer l’antenne sur le toit de l’immeuble, c’est faisable. En appartement en étage sans accès au toit, ce peut être difficile.

Starlink remplace-t-il la 4G/5G ? Starlink est une solution fixe ou semi-fixe, pas un réseau mobile au sens traditionnel. Pour l’itinérance complète (smartphone en déplacement), Starlink Direct to Cell est en développement mais pas encore disponible pour les particuliers en France.

L’installation nécessite-t-elle un technicien ? Non. L’installation est conçue pour être réalisée soi-même en 30 minutes. Si vous préférez un professionnel, Starlink propose une configuration professionnelle gratuite avec certaines offres en 2026.

Starlink est-il compatible avec ma box opérateur actuelle ? Starlink remplace votre box opérateur. Le kit Starlink fournit sa propre connectivité et son propre routeur Wi-Fi. Vous pouvez conserver votre ancienne box en parallèle ou la résilier.

Que se passe-t-il si je déménage ? L’abonnement Starlink est lié à une adresse. En cas de déménagement, vous pouvez transférer votre service à la nouvelle adresse via votre espace abonné, si elle est éligible. Si elle ne l’est pas, vous devrez commander un nouveau kit.

Amazon Kuiper : une alternative à Starlink ? Amazon Kuiper, le projet d’internet satellite d’Amazon, vient de recevoir l’autorisation d’exploiter son réseau en France. Les premiers services devraient être disponibles en 2026-2027. Kuiper sera potentiellement moins cher que Starlink, mais son réseau est beaucoup moins mature.

