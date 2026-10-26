33 moteurs allumés d’un coup : Starship prépare son 15e vol, après sa première orbite

Les 33 moteurs Raptor du booster Super Heavy ont tourné ensemble jusqu’au bout. SpaceX a annoncé dimanche soir un essai statique « de durée complète » pour le premier étage destiné au quinzième vol de Starship. C’est l’une des dernières étapes avant un lancement, quatre semaines après le vol 14, le premier à atteindre l’orbite.

Un booster Super Heavy et son vaisseau Starship à Starbase, au Texas, en avril 2023. Photo : Jenny Hautmann, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Ce qu’a annoncé SpaceX

Le message tient en une ligne, publié par SpaceX sur X le dimanche 25 octobre à 21 h 49, heure de Paris, avec une vidéo : un essai statique « de durée complète », avec les 33 moteurs, pour le booster Super Heavy « qui se prépare pour le vol 15 ». Elon Musk l’a relayé dans la nuit avec ces mots : « Starship Flight 15 static fire ».

https://x.com/SpaceX/status/2114444137067844004 Le message de SpaceX, le 25 octobre 2026.

Un essai statique consiste à allumer les moteurs pendant que le booster reste fixé à sa table de lancement. Il sert à vérifier, avant le vol, que les 33 Raptor démarrent, poussent et s’arrêtent comme prévu.

Après la première orbite, le vol 15

Le vol précédent a marqué un tournant. Le 28 septembre, lors de son quatorzième vol d’essai, Starship a atteint l’orbite pour la première fois et déployé 26 satellites Starlink de troisième génération, avant d’amerrir dans le Pacifique (notre récit du vol 14).

Pour le vol 15, SpaceX n’a annoncé ni date de lancement ni objectifs au 26 octobre à midi. Nous mettrons cet article à jour dès que l’entreprise les publiera.

SpaceX et Tesla étudient par ailleurs un rapprochement, chacune avec un comité spécial (notre article). Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour suivre l’actualité de l’écosystème d’Elon Musk.

Sources : messages de SpaceX et d’Elon Musk sur X, 25 octobre 2026 ; récit du vol 14 publié par Tesla Mag le 28 septembre 2026 d’après les messages de SpaceX.