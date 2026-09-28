Starship a décollé ce lundi 28 septembre pour sa première tentative de mise en orbite autour de la Terre : SpaceX a confirmé le départ à 14h50, heure de Paris. À bord, 26 satellites Starlink V3, les premiers de cette génération à rejoindre la constellation. Le vol doit durer près de dix heures, jusqu’à un amerrissage dans le Pacifique, à l’ouest du Chili.

Mise à jour, 14h50 : « Liftoff of Starship! », a annoncé SpaceX sur X. Prochaine étape décisive : la manœuvre de mise en orbite, attendue vers 15h13, puis le déploiement des 26 satellites Starlink V3. Nous suivons le vol et complétons cet article.

À quelle heure et où suivre le décollage ?

Le direct a commencé à 14h15, sur le site de SpaceX et sur son compte X. À 13h54, SpaceX a donné son feu vert au remplissage de Starship : environ 12 millions de livres, soit quelque 5 400 tonnes, d’oxygène et de méthane liquides. SpaceX prévoit de le prolonger jusqu’à l’amerrissage, avec « potentiellement des heures d’images en direct » de Starship en orbite. Le lancement reste soumis à l’autorisation des autorités américaines, et l’horaire peut changer jusqu’à la dernière minute, comme pour tout vol d’essai.

Étape Heure de Paris Décollage depuis Starbase, au Texas 14h48 Séparation des étages 14h50 Allumage d’atterrissage du booster, dans le golfe du Mexique 14h55 Mise en orbite de Starship 15h13 Déploiement des 26 satellites Starlink V3 de 15h22 à 15h53 Allumage de désorbitation 23h41 Rentrée dans l’atmosphère 0h17, mardi Amerrissage dans le Pacifique vers 0h39, mardi Horaires approximatifs, calculés par Tesla Mag à partir de la chronologie publiée par SpaceX et d’un décollage vers 14h48.

Pourquoi ce vol est une première

Jusqu’ici, les treize vols d’essai de Starship ont suivi des trajectoires suborbitales, « passivement sûres » selon SpaceX : sans nouvel allumage, le vaisseau retombait de lui-même dans une zone prévue. Cette fois, Starship doit s’insérer en orbite à environ 275 km d’altitude et faire à peu près six fois le tour de la Terre.

Pour SpaceX, l’orbite ouvre la phase suivante du programme : un lanceur entièrement et rapidement réutilisable. La manœuvre de mise en orbite ne sera déclenchée qu’après une vérification de l’équipe de contrôle : il faut que le matériel nécessaire à l’allumage de désorbitation, en fin de mission, soit suffisamment redondant.

26 satellites Starlink V3, dix fois la capacité d’un Falcon 9

Chaque satellite Starlink V3 doit ajouter 1 Tbit/s de capacité au réseau, soit 26 Tbit/s pour ce seul lancement. SpaceX l’évalue à environ dix fois la capacité apportée par un lancement de satellites V2 mini sur Falcon 9. Après leur déploiement, les satellites déplieront leurs antennes et leurs panneaux solaires, entreront en contact avec le sol et le reste de la constellation, puis remonteront leur orbite avec leurs propres propulseurs. Ils pourraient servir les abonnés quelques semaines après le lancement.

Trois d’entre eux portent des caméras. Elles photographieront le bouclier thermique de Starship pour en vérifier l’état, une étape nécessaire avant de faire revenir le vaisseau sur son site de lancement lors de futures missions.

Ce qui a changé depuis le vol 13

Le vol 13, le 24 juillet, était le deuxième de la version V3 de Starship, après le vol 12 du 22 mai. Starship y avait déployé 20 satellites Starlink V3 sur une trajectoire suborbitale, rallumé un moteur Raptor dans l’espace, puis amerri en douceur et intact dans l’océan Indien. Le booster Super Heavy avait, pour la première fois, allumé ses 33 moteurs pour sa manœuvre de retour, mais de la glace avait perturbé les trois moteurs centraux et écourté la manœuvre. Seuls 8 des 13 moteurs prévus s’étaient rallumés pour l’atterrissage, et le booster avait heurté brutalement l’eau du golfe.

Côté booster : un meilleur filtrage de l’alimentation des moteurs et un logiciel revu pour fiabiliser les rallumages.

un meilleur filtrage de l’alimentation des moteurs et un logiciel revu pour fiabiliser les rallumages. Côté bouclier thermique : des fixations supplémentaires sur les tuiles les plus exposées, des passages de plasma colmatés derrière les tuiles, et des tuiles incurvées qui réduisent l’échauffement entre elles.

des fixations supplémentaires sur les tuiles les plus exposées, des passages de plasma colmatés derrière les tuiles, et des tuiles incurvées qui réduisent l’échauffement entre elles. Une première : deux tuiles récupérées sur le Ship 40, le vaisseau du vol 13, volent à nouveau sur le Ship 41. C’est la première réutilisation de tuiles sur Starship.

Ce qui dira si le vol est réussi

pour le booster : ascension, séparation, retour et allumage d’atterrissage au point prévu en mer, dans le golfe du Mexique ;

pour Starship : la première mise en orbite, le déploiement des 26 satellites, un allumage de désorbitation sur un seul moteur Raptor, puis une rentrée contrôlée et un amerrissage dans le Pacifique.

Nous mettrons cet article à jour après le décollage. Pour replacer ce vol dans l’histoire de l’entreprise, lisez notre dossier complet sur SpaceX, et pour les enjeux financiers, notre dossier sur l’introduction en Bourse de SpaceX.

Vos questions sur le vol 14 de Starship

Starship a-t-il décollé ?

Oui : SpaceX a confirmé le décollage à 14h50, heure de Paris, le lundi 28 septembre.

Où regarder le vol en direct ?

Sur le site de SpaceX et sur son compte X : le direct a commencé à 14h15.

Que transporte Starship ?

26 satellites Starlink V3, qui doivent ajouter 26 Tbit/s de capacité au réseau Starlink.

Combien de temps dure le vol ?

Près de dix heures, pour environ six tours de la Terre, avant un amerrissage dans le Pacifique à l’ouest du Chili.

Sources : pages officielles de SpaceX consacrées aux vol 14, vol 13 et vol 12, consultées le 28 septembre 2026 ; compte X de SpaceX, messages du 28 septembre à 13h54, 14h15 et 14h50.