Tesla et SpaceX étudient officiellement un rapprochement. Les conseils d’administration des deux entreprises ont chacun formé un comité spécial, et elles l’écrivent noir sur blanc dans les rapports trimestriels déposés le 22 octobre auprès de la SEC, le gendarme de la Bourse américaine. Le mot « combinaison » y figure. Rien n’est décidé, et les deux textes le répètent.

Ce que disent les rapports trimestriels de Tesla et de SpaceX, déposés le 22 octobre 2026.

Ce qu’écrit Tesla

Le passage tient en deux phrases, à la rubrique « Autres informations » du rapport trimestriel de Tesla (formulaire 10-Q, trimestre clos le 30 septembre 2026). Le conseil d’administration a formé un comité spécial, composé d’administrateurs sans intérêt dans l’opération, pour « explorer l’approfondissement de la relation de Tesla avec SpaceX ». Cela pourrait passer par différents accords, « y compris, sans s’y limiter, un rapprochement d’entreprises ».

Tesla ajoute aussitôt les réserves d’usage. Une telle opération « pourrait présenter des avantages », mais rien ne garantit qu’elle aboutisse. Elle supposerait une recommandation favorable du comité spécial et, en cas d’accord, l’approbation des actionnaires.

Ce qu’écrit SpaceX

Le rapport trimestriel de SpaceX, déposé le même jour, est plus direct. Comme annoncé lors de sa conférence de résultats du 20 octobre, son conseil d’administration a formé un comité spécial « pour évaluer une possible combinaison entre SpaceX et Tesla ». Le document précise que le conseil de Tesla a lui aussi formé un comité spécial.

Là encore, aucune décision. Le comité de SpaceX n’a rien arrêté. Toute opération devrait être approuvée par ce comité, par le conseil d’administration et par l’actionnaire de contrôle de SpaceX. Le comité peut aussi renoncer à recommander une opération qu’il ne jugerait pas dans l’intérêt des actionnaires.

Pourquoi des comités spéciaux

Elon Musk dirige les deux entreprises. Un comité d’administrateurs indépendants permet à chaque société de négocier en défendant ses seuls actionnaires, sans que le même homme se retrouve des deux côtés de la table. Tesla insiste sur ce point : son comité réunit des administrateurs « désintéressés ». C’est la procédure habituelle aux États-Unis quand deux entreprises liées envisagent une opération entre elles.

Ce que ça change, et ce que ça ne change pas

Pour les propriétaires de Tesla : rien, aujourd’hui. Aucune opération n’est signée, et les deux entreprises parlent d’étude.

rien, aujourd’hui. Aucune opération n’est signée, et les deux entreprises parlent d’étude. Pour les actionnaires de Tesla : un rapprochement passerait par leur vote, comme l’écrit Tesla. La prochaine assemblée générale est convoquée le 3 décembre 2026 (notre article).

un rapprochement passerait par leur vote, comme l’écrit Tesla. La prochaine assemblée générale est convoquée le 3 décembre 2026 (notre article). Pour la suite : les deux comités devront rendre un avis. Tant qu’aucun accord n’est annoncé, les chiffres de valorisation ou de parité qui circulent sur les réseaux sociaux ne viennent ni de Tesla ni de SpaceX.

Pour le contexte, relisez notre dossier sur l’entrée en Bourse de SpaceX et notre récit des résultats de Tesla du troisième trimestre.

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Sources : rapport trimestriel (10-Q) de Tesla pour le trimestre clos le 30 septembre 2026, rubrique « Other Information », et rapport trimestriel (10-Q) de SpaceX pour la même période, rubrique « Evaluation of Potential Combination with Tesla, Inc. », tous deux déposés auprès de la SEC le 22 octobre 2026. Traduction Tesla Mag.