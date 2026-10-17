Au Mondial de l’Auto, Antonio Filosa avait parlé de coentreprises avec Leapmotor et Dongfeng « pour produire dans nos usines européennes ». Tesla Mag a demandé lesquelles. Stellantis répond : Rennes pour Dongfeng, sans date, et Madrid pour Leapmotor, à partir de 2028. Citroën, de son côté, précise le prix visé de la future 2 CV.

Interrogé par Tesla Mag, le service de presse de Stellantis désigne l’usine de Rennes, en Ille-et-Vilaine, pour partager sa production avec le constructeur chinois Dongfeng :

« L’usine française identifiée pour le partage de production dans le cadre de la co-entreprise entre Stellantis et Dongfeng (laquelle sera détenue en effet à 51 [%] par Stellantis) est celle de Rennes. Pas de date confirmée pour le lancement de la production d’un modèle de Dongfeng. »

Stellantis ne précise ni le modèle, ni le volume, ni le calendrier. La seule certitude est la répartition du capital : 51 % pour Stellantis, comme l’avait annoncé Antonio Filosa le 13 octobre au Paris Automotive Summit.

Madrid produira des Leapmotor à partir de 2028

Pour Leapmotor, le calendrier est fixé. « L’usine de Madrid en Espagne accueillera la production de véhicules de la marque Leapmotor (JV Stellantis et LPMI, détenue aussi à 51 % par Stellantis) à partir de 2028 », indique Stellantis. Leapmotor International, la coentreprise créée avec le constructeur chinois, commercialise déjà ses modèles électriques en Europe dans le réseau Stellantis.

Au Summit, le directeur général de Stellantis avait justifié ces accords en une phrase : partager des capacités de production, « parce que nous ne voulons pas fermer d’usines ». Les marques chinoises dépassent désormais 10 % du marché européen, selon la PFA, et plusieurs d’entre elles exposaient au Mondial (BYD, XPeng, smart).

La 2 CV : 15 000 € visés avant les aides

Nous avions posé trois questions à Citroën sur la 2 CV Concept : la batterie et l’autonomie, l’usine, et le prix. Sur la technique, la marque ne dit rien pour l’instant : « il s’agit à ce stade d’un concept car et nous ne communiquons pas encore sur les caractéristiques techniques du futur véhicule, notamment la capacité de la batterie et l’autonomie », répond Sophie Cassar Maurin, des relations presse de Citroën France.

Sur le prix, en revanche, la réponse est nette : « ce futur véhicule sera produit en Europe, avec l’ambition de proposer un prix d’entrée de 15 000 € avant déduction des éventuelles aides à l’achat, selon les pays. » Les 15 000 € s’entendent donc avant le bonus ou le coup de pouce CEE. L’usine, elle, n’est pas encore nommée.

Ce qu’il faut retenir

Dongfeng : production partagée à Rennes, coentreprise à 51 % Stellantis, aucune date.

: production partagée à Rennes, coentreprise à 51 % Stellantis, aucune date. Leapmotor : production à Madrid à partir de 2028, coentreprise à 51 % Stellantis.

: production à Madrid à partir de 2028, coentreprise à 51 % Stellantis. Citroën 2 CV : produite en Europe, prix d’entrée visé de 15 000 € avant les aides, batterie et autonomie pas encore communiquées.

Tesla, de son côté, produit déjà en Europe : le Model Y sort de l’usine de Grünheide, près de Berlin, depuis 2022.

Sources : réponses écrites des services de presse de Stellantis (16 octobre 2026) et de Citroën France (16 octobre 2026) à Tesla Mag ; intervention d’Antonio Filosa au Paris Automotive Summit, le 13 octobre 2026.