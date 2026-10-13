Citroën a dévoilé au Mondial de l’Auto sa 2 CV Concept, une petite électrique de 3,76 m qui annonce un modèle de série « à l’horizon 2028 ». La marque vise un prix de départ « proche de 15 000 euros » et une masse d’environ une tonne. Elle ne donne en revanche ni batterie, ni autonomie, ni usine. Voici ce que Citroën confirme, et ce qui circule sans preuve.

Pour les pressés

Ce que c’est : un concept, pas encore une voiture à vendre. Citroën annonce un modèle de série « à l’horizon 2028 ».

: un concept, pas encore une voiture à vendre. Citroën annonce un modèle de série « à l’horizon 2028 ». Le prix : une « ambition » de prix de départ proche de 15 000 €. C’est un objectif, pas un tarif.

: une « ambition » de prix de départ proche de 15 000 €. C’est un objectif, pas un tarif. Le gabarit : 3,76 m de long, moins que la 2 CV d’origine (3,85 m), pour une masse visée d’une tonne.

: 3,76 m de long, moins que la 2 CV d’origine (3,85 m), pour une masse visée d’une tonne. Ce qui manque : capacité de batterie, autonomie, puissance, usine. Citroën n’a rien chiffré.

La 2 CV Concept mesure 3,76 m, moins que la 2 CV d’origine. Photo : © Citroën.

Ce que Citroën confirme

Le communiqué publié le 11 octobre et les conférences de presse tenues sur le stand le 12 octobre fixent le cadre. La « 2 CV Concept » préfigure un modèle qui rejoindra la gamme entre l’Ami et la C3. Il sera « fabriqué en Europe » et conçu pour la future catégorie réglementaire européenne E-Car, que Citroën cite sans la détailler.

Xavier Chardon, directeur général de Citroën, résume l’intention : « Réinventer la 2 CV, ce n’est pas reproduire une voiture du passé. » La marque insiste sur la sobriété : une masse visée d’une tonne pour réduire la taille, et donc le coût, de la batterie ; des surfaces planes et des pare-chocs séparés de la carrosserie, remplaçables un à un, pour faciliter la fabrication et la réparation.

Ce que Stellantis a ajouté ce matin. Au Paris Automotive Summit, mardi 13 octobre, le directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, a présenté la 2 CV comme la première voiture d’une nouvelle plateforme baptisée E-Car : « E pour économique, parce qu’elle sera commercialisée autour de 15 000 euros ; électrique, parce qu’elle sera 100 % électrique ; et européenne, parce qu’elle sera 100 % fabriquée en Europe » (propos tenus en anglais, traduits par nos soins). Il n’a cité ni usine ni capacité de batterie. Notre direct du Summit reprend son intervention.

Un habitacle sans planche de bord

À l’intérieur, Citroën supprime la planche de bord classique. Un cylindre porte le volant à une branche, une commande unique et un bandeau d’affichage. Au centre, un écran carré de 8 pouces, avec trois boutons physiques pour la température, le volume et la ventilation. Deux banquettes de deux places accueillent quatre personnes, la banquette avant est extractible, et une radio amovible, baptisée « Radioën », sert aussi d’enceinte. Le toit en toile s’enroule à la main, comme sur l’originale.

Ce qui reste à prouver

Plusieurs chiffres circulent depuis le dévoilement sans figurer dans les documents de Citroën. Nous ne les reprenons pas comme des faits :

« 15 000 € TTC » ou « moins de 15 000 € » : Citroën parle d’une ambition de prix « proche de 15 000 euros », sans préciser la TVA ni les aides.

: Citroën parle d’une ambition de prix « proche de 15 000 euros », sans préciser la TVA ni les aides. « Commercialisation fin 2028 » : la marque écrit seulement « à l’horizon 2028 » et « d’ici deux ans ».

: la marque écrit seulement « à l’horizon 2028 » et « d’ici deux ans ». Largeur, hauteur, usine : aucune n’est donnée officiellement. Les dimensions et le site de production avancés par certains titres ne sont pas confirmés.

: aucune n’est donnée officiellement. Les dimensions et le site de production avancés par certains titres ne sont pas confirmés. Batterie et autonomie : Citroën évoque une autonomie « calibrée pour les usages quotidiens », sans chiffre.

Pourquoi ce concept compte

Le marché attend une électrique européenne autour de 15 000 €, et c’est là que se joue la prochaine étape de l’électrification. Le défi est connu : le poids et les normes de sécurité font grimper le prix des petites voitures, comme nous l’expliquons dans notre article sur le casse-tête du poids et des normes. Viser une tonne est un choix fort. Reste à voir ce que cette masse permet d’embarquer comme batterie, et donc comme autonomie.

Pour les conducteurs qui veulent rouler en électrique dès maintenant, les modèles en vente restent la référence. Chez Tesla, la Model 3 Propulsion ouvre la gamme, avec 572 km d’autonomie WLTP. Le prix de la 2 CV de série, sa batterie et sa date de livraison diront si elle peut devenir la voiture électrique populaire que Citroën promet.

Où la voir au Mondial

La 2 CV Concept est exposée sur le stand Citroën, hall 4 du Mondial de l’Auto, Paris Expo Porte de Versailles, jusqu’au 18 octobre. Citroën y présente aussi une 2 CV Fourgonnette Concept, un « exercice de style » qui, selon la marque, « ne préfigure pas un futur modèle à court terme ». Notre guide des électriques à voir, stand par stand vous aide à préparer la visite.

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Questions fréquentes

Quand la nouvelle 2 CV électrique sera-t-elle commercialisée ?

Citroën annonce un modèle de série « à l’horizon 2028 ». La marque ne donne pas de date de commercialisation ni de livraison.

Combien coûtera la 2 CV électrique ?

Citroën affiche une « ambition de prix de départ proche de 15 000 euros ». Ce n’est pas un tarif : le prix définitif, la TVA et les aides possibles ne sont pas précisés.

Quelle autonomie pour la 2 CV électrique ?

Citroën n’a communiqué ni la capacité de la batterie ni l’autonomie. Elle parle seulement d’une autonomie adaptée aux trajets du quotidien.

Où sera-t-elle fabriquée ?

« En Europe », selon Citroën. Le directeur général de Stellantis l’a dite « 100 % fabriquée en Europe » le 13 octobre, sans usine ni pays précisés à ce stade.

Sources : intervention d’Antonio Filosa au Paris Automotive Summit, 13 octobre 2026 (diffusion de la PFA) ; communiqués de presse Citroën du 22 mai, du 29 septembre, du 30 septembre, du 11 octobre et du 12 octobre 2026 (site presse de Stellantis) ; liste officielle des exposants du Mondial de l’Auto, consultée le 12 octobre 2026. Prix et autonomie de la Model 3 : configurateur Tesla, relevé du 8 octobre 2026.