Au Mondial de l’Auto 2026, les marques chinoises sont une vingtaine et arrivent avec des électriques qui chargent plus vite, roulent plus loin et coûtent parfois moins cher. BYD dévoile l’ATTO 8, un SUV sept places de 653 km qui récupère 60 % de batterie en cinq minutes. XPeng lance son G9L à 74 990 €, la smart #2 fait sa première mondiale et Leapmotor montre sa citadine B03. Ce que confirment les marques, modèle par modèle, avec le Model Y comme repère.

Pour les pressés

Modèle Statut Prix annoncé Autonomie WLTP BYD ATTO 8 série, vente au premier trimestre 2027 non communiqué 653 km (propulsion) BYD Dolphin Surf 5 places série, en commande 24 490 € TTC 322 km XPeng G9L série, commandes ouvertes 74 990 € jusqu’à 591 km smart #2 série, précommandes après le salon non communiqué 290 km (objectif) Leapmotor B03 série, première européenne non communiqué 390 km (homologation en cours) Denza Z série, livraisons avant fin 2026 156 300 € 410 km Tesla Model Y Propulsion (repère) en vente 40 990 € 525 km

Prix et données des communiqués des marques. Model Y : configurateur Tesla, relevé du 8 octobre 2026.

Le stand XPeng du hall 6, quelques minutes avant la conférence. Capture de la diffusion XPeng

BYD ATTO 8 : 60 % de batterie en cinq minutes

BYD dévoile au Mondial l’ATTO 8, un SUV sept places de 5,04 m, premier BYD vendu en Europe avec la batterie Blade de deuxième génération, de 115 kWh. Il annonce 653 km WLTP en propulsion (462 ch) et 602 km en quatre roues motrices (775 ch). Sa recharge « FLASH » passe de 10 à 70 % en 5 minutes et de 10 à 97 % en 9 minutes, selon BYD, sur des bornes compatibles que la marque veut déployer en Europe. Il arrivera dans les concessions au premier trimestre 2027, sans prix ni usine annoncés.

« Avec la recharge FLASH, nous franchissons une nouvelle étape pour les véhicules électriques en proposant une vitesse de recharge comparable à celle d’un plein de carburant », affirme Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD.

BYD Dolphin Surf 5 places : déjà en commande à partir de 24 490 € TTC (Boost, 43,2 kWh, 322 km WLTP), ou 20 690 € avec la remise de la marque valable en octobre. Ce n’est pas une aide publique.

: déjà en commande à partir de 24 490 € TTC (Boost, 43,2 kWh, 322 km WLTP), ou 20 690 € avec la remise de la marque valable en octobre. Ce n’est pas une aide publique. Denza, la marque haut de gamme de BYD, fait sa première participation avec la supercar Z (1 604 ch, à partir de 156 300 €) et annonce sa navigation urbaine assistée pour 2027, sous réserve d’homologation.

XPeng G9L : le grand SUV à 74 990 €

XPeng a lancé au Mondial le G9L, un SUV de six ou sept places annoncé à partir de 74 990 € en France, jusqu’à 591 km WLTP, et une recharge de 10 à 80 % en 11,7 minutes au mieux sur son architecture 800 volts. Après un essai chez Magna à Graz, en Autriche, il doit devenir le quatrième modèle XPeng fabriqué en Europe. XPeng fait aussi essayer sa conduite assistée NGP dans Paris et vise un déploiement européen en 2027, comme son fondateur l’a expliqué au Paris Automotive Summit. Notre article de lancement du G9L détaille la conférence.

smart #2, Leapmotor B03, Changan : la bataille des petites

smart #2 (coentreprise Mercedes-Benz et Geely) : première mondiale d’une citadine LFP de 35,8 kWh, 290 km WLTP visés, recharge de 10 à 80 % en 20 minutes. Prix non communiqué, précommandes après le salon.

(coentreprise Mercedes-Benz et Geely) : première mondiale d’une citadine LFP de 35,8 kWh, 290 km WLTP visés, recharge de 10 à 80 % en 20 minutes. Prix non communiqué, précommandes après le salon. Leapmotor B03 (coentreprise avec Stellantis) : première européenne de la citadine vendue A05 en Chine, jusqu’à 145 kW et 390 km WLTP, homologation en cours, recharge de 10 à 80 % en 21 minutes. Prix non communiqué.

(coentreprise avec Stellantis) : première européenne de la citadine vendue A05 en Chine, jusqu’à 145 kW et 390 km WLTP, homologation en cours, recharge de 10 à 80 % en 21 minutes. Prix non communiqué. Changan annonce la première européenne de sa NEVO Q05 électrique, sans données techniques à ce stade.

Ce que ça change pour l’acheteur

Les marques chinoises pèsent désormais plus de 10 % du marché européen, et la PFA prévoit qu’elles dépasseront 20 % d’ici deux ou trois ans, selon Luc Chatel. Leur argument est double : la recharge ultra-rapide et des citadines autour de 20 000 €. Mais les grands modèles annoncés ici n’ont ni prix ni usine européenne confirmés, et le plus rapide reste à homologuer sur nos bornes. Face à eux, le Model Y garde trois atouts concrets : il est disponible, livré, et s’appuie sur le réseau Superchargeur. Pour comparer, voyez notre tour des électriques européennes du Mondial.

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Questions fréquentes

Combien de temps faut-il pour recharger le BYD ATTO 8 ?

BYD annonce 5 minutes pour passer de 10 à 70 % et 9 minutes de 10 à 97 %, sur des bornes compatibles avec sa technologie FLASH Charging.

Quand le BYD ATTO 8 sera-t-il vendu en France ?

Au premier trimestre 2027 dans les concessions européennes, selon BYD, qui n’a pas encore donné de prix.

Combien coûte le XPeng G9L ?

À partir de 74 990 € en France, annoncé lors du lancement au Mondial de l’Auto le 12 octobre 2026.

Sources : communiqués de BYD (9 et 12 octobre 2026, 10 février et 17 juillet 2026), Denza (8 avril et 12 octobre), XPeng (30 septembre et 12 octobre), smart (12 octobre), Leapmotor via Stellantis (5 et 12 octobre), Changan (8 octobre) ; intervention de Luc Chatel au Paris Automotive Summit (13 octobre). Model Y : configurateur Tesla, 8 octobre 2026. Nous n’utilisons pas les visuels de BYD et de Leapmotor, générés ou retouchés par informatique selon les marques.