Supercharger: Les 7 accessoires incroyables pour passer le temps

Les superchargers sont depuis longtemps le lieu de rendez-vous des propriétaires. On s’arrête, on prend l’air et on discute avec son voisin. Aujourd’hui la mode est plus à rester dans sa voiture et c’est peut être la faute aux services à bord.

YouTube, l’agenda, les jeux vidéos, il n’en faut pas vraiment plus pour nous occuper. Nous avons fait la liste des accessoires indispensables pour patienter aux superchargers.

Pour travailler ou déjeuner 👔

Vous pouvez être amené à travailler sur un dossier lors d’un rechargement et c’est parfois complexe de poser son ordinateur portable ou sa tablette sur la console centrale. Soyons honnête, c’est ingérable … sauf si vous avez acheté cette tablette de volant.

Grâce à cet accessoire, vous pourrez très simplement reculer votre siège et bénéficier d’une surface de travail qui fera rougir votre voisin. Bien entendu, vous pourrez également signer des dossiers ou écrire votre prochain roman.

Manette filaire xbox 360 🎮

Cette manette d’Xbox 360 peut bien être utilisée à bord de votre Tesla Model 3 et quoi de mieux que de jour en rechargeant. Il y a une réserve donnée par la communauté pour le jeu Cuphead, la manette ne fonctionnera pas.

Nous en sommes sûrs, vous trouverez un amis, un enfant ou un petit enfant pour faire un bon usage de cette manette.

Compresseur d’air portatif ⚙️

Une halte au Supercharger c’est du temps pour prendre soin de son bolide. Avoir des pneus bien gonflés, c’est la clé pour conserve une autonomie optimale.

Prenez le temps du rechargement pour gonfler vos pneus et comme cela vous n’aurez plus à vous rendre dans une station service pour gonfler vos pneus. C’est quand même le comble pour une voiture élecrtrique.

Housse de siège en cuir PU

Vous avez déjà essayé d’installer une housse sur des sièges? C’est long. Alors profitez du temps que vous avez pour installer correctement ces housses de siège.

Vous êtes d’accord avec moi que c’est toujours plus agréable de réaliser des tâches chronophages en rechargement est une bonne idée mais vous allez me dire et après?

J’ai tout prévu ! Avec cette housse vous pourrez manger sans crainte dans votre Tesla et si vous me dîtes que vous ne grignotez jamais lors d’un arrêt supercharger… Nous ne vous croyons pas 😀

Remplacer le filtre à air

Non vous n’êtes pas garagiste mais il faut avouer que notre réflexion est bonne. Si vous préférez installer ce filtre à air après le boulot avec vos enfants dans les bras… C’est votre choix.

Du côté de la rédaction, nous vous conseillons de l’installer tranquillement au Supercharger devant votre série Netflix favorite!

Regarder la vidéo du collègue 📱

Alors le service à bord est incroyable. Nous sommes d’accord mais vous avez des collègues. Et les collègues adorent Whatsapp ou Slack. Vous aimez tenir votre téléphone en main pendant des heures? Soit…

Pour la grand majorité de nos lecteurs, nous conseillons ce support pour téléphone portable qui vous permettra de regarder la vidéo pas drôle de votre patron avec panache. Pour le Gps, nous vous conseillons de rester sur le grand écran à votre droite!

