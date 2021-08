Tesla Model 3 : les pare-soleils et tapis pour mieux vous protéger à l’intérieur de votre véhicule

Lors de l’acquisition d’un nouveau véhicule, on fait le nécessaire pour le préserver des sources d’usure. Au moins, au début. Et puis, on oublie que sur le chemin des vacances une des sources les plus gênantes pour la conduite est le soleil.

Pare-soleils vitres latérales pour Tesla Model Y 2020 2021.

Couvrez entièrement les vitres de la voiture, réduisez la température dans la voiture et offrez à vous et à votre famille le plus haut degré de protection solaire.

Le pare Soleil bloque Les Rayons UV. Les Stores d’ombrage sont Anti-Moustique Pour vous, vos enfants, votre BéBé Et vos Animaux.

Pourquoi installer des pare-soleil de voiture ?

Il s’agit de permettre à votre véhicule de fournir une température intérieure appropriée et de bloquer efficacement la lumière du soleil et la chaleur.

Nous vous proposons des pare-soleil, spécialement conçus pour protéger votre voiture des rayons directs du soleil, en la gardant fraiche et confortable.

Le pare-soleil fournit non seulement des ombres fraîches, mais protège également vos objets de valeur contre les voleurs et empêche les insectes et les moustiques d’entrer et de sortir.

Ponts positifs :

Installation et retrait faciles (enclenchement magnétique !)

et retrait faciles (enclenchement magnétique !) Facile à démonter, lorsque la fenêtre du passager est ouverte, elle peut empêcher les parasites, en particulier les moustiques, les abeilles, etc., de voler dans la voiture.

Prix: 131,99 € à commander directement sur Amazon

Tesla Model 3 2017-2021, Pare-Soleil en Fibre de Carbone ABS Pare-Soleil Pare-Pluie

e store de fenêtre convient pour Tesla Model 3 2017 2018 2019 2020 2021. Il est conçu selon le véhicule d’origine et s’adapte parfaitement à sa carrosserie.

LAISSEZ L’AIR FRAIS ENTREZ, GARDER LA PLUIE A L’EXTERIEUR !

Les déflecteurs de vitres latérales aident à réduire le bruit du vent pendant la conduite, et avec les vitres partiellement ouvertes pour permettre à l’air frais de circuler en éliminant l’air vicié et les odeurs. Parfait dans toutes les conditions de conduite, surtout sous la pluie !

Les déflecteurs d’aération Tesla Model 3 sont fabriqués en plastique ABS de première qualité.

Il restera solide et ne se pliera pas, ne se cassera pas et ne se fissurera pas.

Point positifs:

INSTALLATION FACILE.

AUCUN matériel spécial,

AUCUN perçage,

AUCUNE modification nécessaire !

Comprend du ruban adhésif 3M déjà prédécoupé et moulé sur le bord des visières.

Prix: 119,99 € à commander directement sur Amazon

CDEFG Tapis de sol de voiture étanche facile à nettoyer pour Tesla Model 3 2021 Premium toutes saisons Tapis avant + arrière Tapis 3D

Avec une protection complète : grâce aux bords surélevés et fermés, qui protègent votre intérieur contre la saleté. Étanche à l’eau et à la poussière par tous les temps.

La précision de l’ajustement du tapis protège la moquette de votre véhicule en évitant les déversements et autres salissures grâce à la doublure surélevée et renforcée.

Ce matériau est respectueux de l’environnement. Flexible, imperméable et bonne résistance à la chaleur et au froid.

Détails sur le produit:

Dimensions du colis ‏ : ‎ 63 x 62.6 x 13.4 cm; 5.88 kilogrammes

Date de mise en ligne sur Amazon.fr ‏ : ‎ 22 mars 2021

Fabricant ‏ : ‎ CDEFG

Prix: 129,88 € à commander directement sur Amazon