Superchargers: Les prix flambent!

Comme on pouvait se douter, les tarifs aux Superchargers suivent le prix de l’électricité qui augmente en Europe… Il est donc important de garder un œil sur les prix afin de ne pas se faire avoir ! Recharger pendant les heures creuses peut également être une solution, en espérant que Tesla valorise l’effort…

Un comparaison européenne des prix aux Superchargers

Pour voir ce qui se passe, voici un tableau des prix dans différents pays européens pour les conducteurs Tesla, ou les conducteurs non-Tesla avec un abonnement :

Attention, les prix comme les pourcentages sont des moyennes (cumulées).

Le cas français

Pour ce mois-ci, la France devrait être à 0,51€/kWh, ce qui donne une augmentation de 67% du prix par rapport à 2020. La flambée des tarifs de l’électricité a donc bel et bien impacté les prix pratiqués par Tesla…

A noter que le tarif de 0,68 affiché dans le tableau concerne les utilisateurs qui n’ont pas de Tesla ou d’abonnement Tesla. On peut donc constater une différence de prix d’environ 10%. Une bonne raison pour opter pour la marque ! Ou pour une borne à domicile…

Quoi que, avec la flambée des matières premières, on est plus ou moins sûrs que l’installation coûte un prix similaire à ceux qui se pratiquaient auparavant.

Des remarques de la part des internautes

Entre incompréhension…

Sur LinkedIn, un témoignage nous est livré : “Je ne comprends pas, j’ai un contrat d’énergie dynamique à la maison et les prix sont en moyenne beaucoup plus bas que ces prix. Je comprends que Tesla ait besoin de récupérer ses investissements, mais ces prix ne reflètent pas les prix du marché du jour je pense.” Des doutes qu’on peut partager.

Il poursuit en affirmant “Il y a quelques semaines, j’ai même chargé ma voiture et j’ai reçu de l’argent (avec le fonctionnement électrique de sa maison). Ils prévoient que cela se produira plus souvent les jours de soleil et de vent”. Heureusement, il lui reste 8 000 km gratuits jusqu’à l’année prochaine, mais ce n’est pas le cas de tout le monde !

…Et volonté de faire mieux

Un internaute réagit en parallèle : “Très intéressant ! Puisque je conduis une Tesla Model 3, cela devrait signifier que je suis au courant des tarifs actuels – mais ce n’est pas le cas.” Effectivement, comme nous vous l’indiquions plus tôt, il est important de se tenir au courant. Si on se rend compte qu’on paye plus cher, on va nécessairement faire l’effort de moins rouler pour moins consommer. Ou trouver des alternatives !

C’est justement sa réaction : “En voyant cette nouvelle tarification pour l’Allemagne en particulier, je vais conduire de façon encore plus économique, pour ensuite recharger à la maison en utilisant le système solaire”. Et oui, il n’y a pas de secret, c’est décidément l’autonomie énergétique qui revient le moins cher.

Une réflexion plus large sur l’énergie

Ce genre de situation (flambée des prix) peut nous amener à des considérations plus générales sur la production de l’énergie. Comme le précise cet internaute : “La France est le meilleur exemple de la raison pour laquelle les énergies renouvelables sont la voie à suivre (pas n’importe quel type d’énergie nucléaire)”.