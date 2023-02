Système de freinage d’une voiture éelctrique, freins à disque et étriers de freins

Les voitures électriques ont en grande majorité la particularité d’être équipées d’un système de freinage régénératif qui convertit l’énergie cinétique en énergie électrique, ce qui permet de recharger la batterie pendant que vous freinez.

Ce système de freinage apporte beaucoup d’efficience, mais il n’est pas suffisant pour répondre à une situation de freinage d’urgence.

Pour des raisons de sécurité toutes les voitures électriques sont équipées d’un système de freinage traditionnel de type freins à disque. Faisons le point sur un élément particulier du freinage : Les étriers de frein

Les étriers de frein font partie du système de freinage appelé freins à disque. Ses composants sont les plaquettes et les pistons de frein. Les étriers de frein travaillent ensemble pour saisir le disque de frein et donc appliquer l’action de freinage des freins de votre véhicule et ainsi assurer votre sécurité et celle de votre véhicule et des passagers.

Quels sont les types d’étriers de frein existants ?

Les étriers peuvent être de deux types, soit flottants, soit fixes. Un étrier fixe ne se déplace pas par rapport au disque, il utilise une ou plusieurs paires de pistons opposés pour comprimer les deux côtés du disque. Cela le rend moins résistant aux défauts du disque. Sa construction est plus compliquée et son prix d’achat est plus élevé que celui d’un étrier dit « flottant ». En revanche, sa plus grande puissance de freinage le rend indispensable pour certaines voitures de sport ou pesant plusieurs tonnes.

L’étrier flottant (également appelé « étrier coulissant ») se déplace contre le disque, sur une ligne parallèle à l’axe de rotation du disque ; un piston situé d’un côté du disque pousse la plaquette de frein intérieure jusqu’à ce qu’elle touche la surface de freinage, puis tire le corps de l’étrier avec la plaquette de frein extérieure de sorte que la pression soit appliquée des deux côtés du disque. Les étriers flottants sont sujets au collage, c’est-à-dire que la saleté ou la corrosion se dépose dans au moins un mécanisme et l’empêche de bouger correctement. Les plaquettes de l’étrier peuvent alors frotter contre le disque lorsque le frein n’est pas serré ou lorsqu’il est serré en biais.

Un autre type d’étrier flottant est l’étrier oscillant. Au lieu d’une paire de boulons horizontaux qui permettent à l’étrier de se déplacer en ligne droite par rapport à la carrosserie, un étrier oscillant utilise un seul boulon pivotant vertical situé quelque part derrière l’axe de l’essieu. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, le piston de frein appuie sur le piston interne et fait tourner l’étrier vers l’intérieur, vu du dessus. Comme l’angle du piston de l’étrier varie par rapport au disque, cette conception utilise des plaquettes de calage qui sont déjà à l’extérieur à l’arrière et déjà à l’intérieur à l’avant.

Quels sont les signes avant-coureurs d’un étrier de frein défectueux ?

Au fil du temps, dans des conditions de conduite normales, la chaleur générée par le système de freinage peut affaiblir et casser les joints à l’intérieur des étriers. Ils peuvent devenir rouillés, sales ou recouverts de sel et le liquide de frein peut fuir si vous ne conduisez pas régulièrement. Cependant, vous devez faire vérifier vos freins immédiatement si vous remarquez l’un des symptômes suivants :

Vos freins couinent, crissent ou grincent en permanence.

Le voyant de frein ou le voyant du système de freinage antiblocage (ABS) s’allume.

Votre véhicule tremble ou subit des secousses lors du freinage.

Vous devez purger les freins pour qu’ils fonctionnent correctement.

Votre pédale de frein est anormalement molle ou dure.

Vous remarquez que le liquide de frein fuit autour des roues ou du compartiment moteur.

Comment remplacer les étriers de frein de votre voiture ?

Nous vous recommandons de remplacer vos étriers par paires (les deux avant ou les deux arrière) pour obtenir les meilleures performances. Gardez à l’esprit que les étriers sont spécifiques à chaque côté, donc vérifiez vos pièces avant de commencer.

1. Desserrez les écrous de roue mais ne les retirez pas. Soulevez le véhicule en toute sécurité à l’aide d’un cric de sol et placez des supports de cric aux points de levage du châssis.

2. Retirez la roue.

3. Nous vous recommandons de fixer ensuite un tuyau à la vis de purge pour la vidange. Ouvrez la valve de purge et laissez le liquide de frein s’écouler dans un récipient pour une élimination appropriée. Cette étape permet d’éviter que le liquide usagé et contaminé ne circule à nouveau dans le système.

4. De nombreuses conduites de frein sont fixées à l’étrier par un boulon banjo, qui est creux. Retirez ce boulon et remplacez les rondelles qui se trouvent entre le boulon, la conduite de frein et l’étrier.

5. Retirez les boulons qui fixent l’étrier au support. Si vous terminez le travail sur les freins, vous voudrez également retirer les boulons du support qui sont reliés à la fusée d’essieu à ce moment-là.

6. Inspectez vos plaquettes de frein. Un problème avec un étrier peut entraîner une usure anormale et inégale des plaquettes, et leur remplacement est presque toujours recommandé. Pour plus d’aide à ce sujet, lisez notre guide sur le remplacement des plaquettes et des rotors de frein.

7. La pose du nouvel étrier est l’inverse de la dépose. Serrez tous les boulons conformément aux spécifications à l’aide d’une clé dynamométrique.

8. Le retrait d’un étrier permet à l’air de pénétrer dans le système de freinage. Pour éliminer tout l’air, purgez les freins en commençant par la roue la plus éloignée du maître-cylindre (généralement la roue arrière droite). L’aide d’un ami vous facilitera grandement la tâche. Pour connaître les étapes exactes, lisez comment purger les freins.



