Guide cadeaux pour faire plaisir à un homme en 2021

Comme chaque année, la rédaction de Tesla Magazine, sélectionne avec beaucoup de passion des produits qui peuvent vous faire plaisir. Nous espérons être lu par des personnes qui souhaitent vous faire plaisir. Nos sélections se composent de produits premium et originaux pour homme.

Parka imperméable homme Arctic Patrol – Helly Hansen : le must-have pour cet hiver !

Vous recherchez une parka isolée haut de gamme à la fois résistante et imperméable, inspirée des professionnels de l’Arctique ? N’hésitez plus un seul instant, cette parka est faite pour vous.

Arctic Patrol est une collection de vêtements d’extérieur conçue et développée pour la région où le climat est le plus extrême sur terre : l’Arctique. Elle comprend des produits extrêmement fonctionnels, solides et chauds.

En l’occurrence, la parka Arctic Patrol possède un large éventail de caractéristiques, dont une isolation en duvet haut de gamme, une finition DWR sans PFC, la technologie LIFE POCKET™, de multiples poches, un bord en fausse fourrure amovible sur la capuche, et bien plus encore…

Au niveau de la composition, on est sur du 65% Polyester et 35% Baumwolle (coton). Des matériaux de qualité, à n’en pas douter ! Vous pouvez la choisir orange ou noir, au prix de 900€.

Vous voulez plus de détails ? En voici :

Jupe pare-neige avec doublure enduite résistante à l’eau

Doublure enduite à l’ourlet

2 poches cargo avec fermeture sécurisée sur le dessus et l’entrée latérale

1 poche sécurisée sur le devant avec zip

Poches multiples

Anneau en D pour cordon coupe-circuit de motoneige

Poignets doubles avec poignet extérieur ajustable et poignet intérieur côtelé

Détails réfléchissants repliables sur les manches et dans le dos

2 poches de rangement intérieures

Capuche cagoule en mérinos LIFA®

Taille ajustable

Fermeture éclair intégrale sur le devant avec double rabat tempête

Au niveau des notations, cette veste obtient 4,7 sur 5 : un score on ne peut plus honorable. Quant à ses qualités de coupe-vent et d’isolation, c’est un 6/6. Concernant l’imperméabilité, cette parka obtient uniquement la note de 3/6. Mais entre des tissus imperméables, une isolation duvet extra-robuste et une résistance à l’usage intensif.

On peut l’utiliser en ville, pendant l’hiver ou lors de voyages dans le grand Nord ! Selon un des utilisateurs, elle est légère, confortable et chaude, parfaite pour le Nord du Québec. Pour un autre, elle est tellement pratique qu’il s’agit de son meilleur achat de parka… Pourquoi pas le vôtre ?

Cosmydor : votre nouveau coffret Noël favori

Cosmydor, la cosmétique vertueuse, a le plaisir de présenter son coffret de Noël 2021, un coffret de Noël plein de “sens”… Il a été créé avec une attention particulière portée au(x) sens, pour en faire un cadeau unique :

Le sens : tout d’abord soulignons le caractère entièrement éco-responsable de ce coffret.Commençons par le packaging : carton recyclable, aucun contenant en plastique, packagings exclusivement européens,aucun suremballage inutile.Puis les produits : 100% biodégradables et bios, formules sans aucune pétrochimie, fabriqués artisanalement en France.

Enfin son efficacité : un cosmétique offert en cadeau de Noël ne doit-il pas aussi fournir une efficacité maximum ? L’intégralité des soins pour la peau de Cosmydor sont formulés avec une concentration exceptionnelle en ingrédients actifs, eux-mêmes d’une qualité extrême : 36,5% pour la crème E/1, 30,6% pour les avons R/7, et 99,4% pour le Baume à Lèvres Kiss ! Toutes les huiles végétales utilisées sont vierges, extraites par pression à froid.

Les sens : ces trois produits ont été choisis pour leur sensorialité exceptionnelle, un triple plaisir pour la vue, l’odorat et le toucher ! À noter que les parfums et les textures, obtenues sans fragrances ni excipients, feront plaisir à toutes celles et tous ceux qui les recevront. Elles ou ils pourront profiter de la chaleureuse odeur de vanille de la crème E/1, de la douce odeur de rose musquée du savon solide saponifié à froid R/7, et du goût frais et léger du baume à lèvre Kiss. Bien entendu le baume lèvre Kiss porte en son nom un message particulier pour les fêtes de fin d’année !

Prix : 84€

Retrouvez les produits en détails…

E/1 Soin Essentiel vanille – crème mains et visage ultra hydratante et régénérante– 75 ml Idéale pour tous les types de peau – y compris les peaux sèches – est un véritable soin régénérant. Elle est particulièrement efficace pour traiter les dommages causés par les gels hydro-alcooliques. La forte concentration en huile de sésame, beurre de karité, et cire d’abeille, permet une hydratation et un adoucissement en profondeur de la peau. Les propriétés hydratantes et régénérantes de la vanille (naturelle, pas de synthèse), s’y ajoutent. Les extraits de feuilles de pêchers, de pommes et de framboises contribuent à lutter contre le processus de vieillissement et illuminent la peau.

Baume Lèvres KISS – 15ml

La concentration exceptionnelle du Baume Kiss en jojoba, candelilla, cupuaçu, orange douce, citron vert, romarin, girofle en fait un compagnon parfait pour le soin de vos lèvres, au quotidien ou dans des situations extrêmes. Pas de risque d’avaler des dérivés pétrochimiques communs dans les produits pour les lèvres, type petrolatum, polyisobutene, polyéthylène, ou autre vaseline ! À noter la présence de beurre de cupuaçu, surnommé “le Trésor de l’Amazonie” : grâce à sa forte teneur en acides oléique et linoléique, ce beurre est très nutritif. Ses acides gras comblent les besoins en sébum des peaux sèches et consolident leur barrière cutanée. Très émollient, il assouplit et améliore l’élasticité de la peau. Le Baume Kiss permet une hydratation en profondeur,une régénération et une protection pour la peau très particulière des lèvres.

R/7 Savon artisanal à l’huile de rose musquée et à l’huile essentielle de bigaradier – tous types de peaux– 100g

La transformation du beurre de karité et de l’huile de noix de coco, bases de tous nos savons solides, par saponification, assure naturellement des bienfaits hydratants et adoucissants pour votre peau. R/7 nourrit et prend soin de toutes les peaux. Riche en vitamine E,l’huile de rosier muscat associée aux propriétés cicatrisantes du bigaradier nourrit et tonifie la peau.L’odeur extraordinaire de ce savon provient uniquement de ses ingrédients : vous respirerez littéralement les plantes qui le composent.

Profitez de Noël pour VOUS faire plaisir avec ce coffret éco-responsable !

Joubert Paris – des sacs haut de gamme : on veut le même !

Le concept

Joubert Paris est une maison française de maroquinerie haut de gamme qui crée depuis 2016 des sacs d’exception de manière artisanale à Paris. La maison mêle émotion et savoir-faire français en fabriquant des pièces uniques, faites à la main pour des artisans expérimentés.

Un atelier d’exception

L’Atelier Joubert Paris est situé aux portes de Paris (Porte des Lilas) et bénéficie du savoir-faire d’artisans maroquiniers expérimentés de plus de 30 ans de confection pour les plus grandes maisons de maroquinerie française. La marque réunit l’excellence de l’artisanat français et les plus belles matières pour proposer un produit unique.

Pour chaque pièce, 20 à 25 heures de travail sont requises. Les sacs sont confectionnés en cuir de veau ou vachette pleine fleur provenant d’Italie. Les fermetures éclair de la maison Riri et les tirettes réalisées à partir de chutes de cuir de l’atelier ajoutent la volonté d’être dans le souci du détail et de l’excellence.

Les pièces sont intégralement recouvertes d’un seul et même maillot. Les chutes peuvent être utilisées pour la réalisation d’une trousse additionnelle. La conception du sac a été pensée pour mettre en avant la passion de son propriétaire, tout en gardant le chic d’une pièce haut de gamme aux finitions irréprochables.

3 gammes proposées

Classique

La première, en extérieur cuir uni classique ou monogramme et intérieur cuir, de 690 à 890 euros.

Séries limitées

La seconde, réalisée à partir de pièces textile iconiques, disponible via des « drops » en quantité très limitée, allant de 790 à 990 euros.

Sur commande

La troisième, réalisée sur-mesure à partir d’une pièce textile (maillots de sport, pulls et autres vêtements) et à la commande, allant de 1300 à 1600 euros.

Les sacs Joubert : de l’exceptionnel au quotidien

Et si, il était possible de cristalliser une émotion, de sublimer un souvenir, et d’en faire une pièce d’exception ?

Joubert place l’émotionnel au cœur de son concept en permettant la transformation d’un vêtement, d’un maillot de sport par exemple, en pièce de maroquinerie de luxe. Plutôt que d’entasser ses souvenirs dans une armoire, il est désormais possible de porter fièrement ce qui a forgé une partie de son identité – en tant que joueur ou supporter, en tant que passionné d’une marque, d’un artiste, d’un imprimé…

Les créations Joubert Paris mettent à l’honneur la personnalité de chacun, en réutilisant les textiles qui les ont accompagnés.

Pendant 4 ans, le designer Franck Joubert et son équipe ont multiplié les essais afin de concevoir un sac qui sublime n’importe quel style. Le premier challenge fût de transformer un maillot de football en une pièce de maroquinerie d’exception, afin que tout supporter puisse facilement porter les couleurs de son club au quotidien.

Le concept a d’ailleurs déjà séduit différents sportifs et artistes (Djibril Cissé, Nicolas Batum, DJ Snake…). Qu’attendez-vous pour allier souvenir et qualité ?