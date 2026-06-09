Terafab : l’usine à puces de 119 milliards de dollars qui va redéfinir l’avenir de Tesla — et de l’humanité

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Il y a des projets industriels. Et il y a des projets qui changent la géopolitique mondiale des technologies. Terafab appartient à la seconde catégorie. Annoncé le 21 mars 2026 dans la salle des machines d’une ancienne centrale électrique d’Austin — cadre symbolique s’il en est — ce projet de méga-usine à puces est peut-être l’initiative la plus ambitieuse jamais conçue dans l’histoire du secteur technologique. Tesla Mag vous propose ici un décryptage complet, avec des angles que vous ne lirez nulle part ailleurs.

Une scène d’annonce pensée comme un manifeste

Elon Musk n’a pas choisi la salle de conférence d’un hôtel Marriott pour lancer Terafab. Il a pris la parole à la Seaholm Historic Power Plant d’Austin — une centrale thermique désaffectée — devant le gouverneur du Texas Greg Abbott, assis dans le public. Des faisceaux lumineux ont été projetés dans le ciel texan au moment de l’annonce. Le message était clair : ceci n’est pas une mise à jour produit. C’est une déclaration d’intention civilisationnelle.

« We’re starting a galactic civilization », a dit Musk. La phrase peut faire sourire. Les chiffres qui suivent, beaucoup moins.

Les chiffres qui donnent le vertige

Commençons par ce qu’Elon Musk lui-même a révélé cette semaine lors de sa mise à jour technique pour l’IPO SpaceX : Terafab couvrira environ 100 millions de pieds carrés, soit quelque chose comme 9,3 millions de mètres carrés. C’est dix fois la superficie de Giga Texas, l’une des plus grandes usines du monde. Pour avoir un point de référence : l’ensemble des aéroports Charles-de-Gaulle et Orly réunis représentent environ 3,3 millions de m². Terafab ferait près de trois fois ce total.

L’ambition en termes de production est tout aussi saisissante : 1 térawatt de puissance de calcul par an. Pour donner une échelle : c’est environ deux fois la consommation électrique annuelle totale des États-Unis, transposée en compute. En pratique, cela représente plus de dix fois la capacité combinée de toute l’infrastructure IA mondiale actuelle.

Le coût ? La phase 1 est chiffrée à 55 milliards de dollars, selon le dossier déposé en mai 2026 auprès du comté de Grimes, au Texas. L’investissement total sur l’ensemble des phases pourrait atteindre 119 milliards de dollars — ce qui le place dans le même registre que l’expansion de TSMC en Arizona et les fabs Intel en Ohio, deux projets qui ont redésiné l’économie de régions entières.

La géographie d’un pari géopolitique

Terafab ne sera pas adjacent à Giga Texas, dans le nord d’Austin. Le site retenu est le comté de Grimes, à environ 150 kilomètres au nord-est d’Austin, près du réservoir de Gibbons Creek — l’emplacement d’une ancienne centrale au charbon reconvertie. Un choix qui n’est pas anodin : l’infrastructure électrique et hydraulique existante constitue un prérequis indispensable à toute fab semiconducteurs à grande échelle.

Détail exclusif que peu de médias ont relevé : une entité affiliée à xAI, dénommée Wit Tech LLC, a déjà acquis plus de 6 000 acres dans la zone. L’assemblage foncier est donc largement engagé — bien avant le vote du comté le 4 juin dernier.

Ce vote, justement : les commissaires du comté de Grimes ont approuvé à 4 voix contre 1 une exonération totale de taxes foncières pour le projet. En échange, SpaceX s’engage à verser 10 millions de dollars en une seule fois, puis 20 millions par an pendant 35 ans — soit 700 millions de dollars sur trois décennies et demie. Le juge du comté, Joe Fauth, a défendu l’accord : « On collectera 700 millions sur ce projet. Cela prendra 35 ans ? Oui. Mais nous avons de l’argent en amont pour les infrastructures. » Un résident en sortant de l’audience a dit simplement : « They sold out Grimes County. » La vérité est probablement entre les deux.

Deux familles de puces, une architecture inédite

Terafab ne produira pas des puces génériques. Deux programmes sont au cœur du projet, et leur distinction dit tout de la stratégie de Musk.

L’AI5 — successeur de l’actuelle AI4 qui équipe les Tesla — est une puce d’inférence conçue pour les véhicules autonomes et les robots Optimus. Tesla revendique une amélioration de performance de 50x par rapport à l’AI4. Elle alimentera notamment la flotte de Cybercab et le programme humanoid. La production en petites séries est ciblée pour fin 2026, avec un passage en volume en 2027 — un calendrier que les analystes de Morgan Stanley jugent optimiste, projetant une production significative entre 2028 et 2030.

Le D3 — puce durcie aux radiations, conçue pour survivre en orbite basse. C’est là que Terafab devient vraiment différent de tout ce qui a été fait avant : 80 % de la capacité de production de Terafab est dédiée à l’espace, contre seulement 20 % pour les applications terrestres. Cette répartition, confirmée par Musk lui-même lors de l’annonce de mars, révèle que Terafab n’est pas une fab pour voitures électriques — c’est une infrastructure pour des centres de données orbitaux.

SpaceX a déposé une demande auprès de la FCC pour lancer un million de satellites-data-centers en orbite basse. Le raisonnement de Musk : l’irradiance solaire en orbite est environ cinq fois supérieure à celle au sol, et la dissipation thermique dans le vide rend le refroidissement scalable sans infrastructure colossale. En théorie, tourner de l’IA dans l’espace coûterait moins cher qu’au sol d’ici deux à trois ans, selon ses propres projections.

Intel : le partenaire surprise qui change tout

Le 7 avril 2026, Intel a officiellement rejoint le projet Terafab. Pour un secteur habitué aux manœuvres de TSMC, c’est un séisme d’une tout autre nature.

Le procédé retenu est le 14A d’Intel — l’un des nœuds de fabrication les plus avancés actuellement en développement, non encore totalement finalisé. Musk l’a dit sans détour lors d’un earnings call Tesla : « Nous prévoyons d’utiliser le procédé 14A d’Intel, qui est à l’état de l’art et pas encore totalement abouti. Au moment où Terafab montera en puissance, le 14A sera probablement assez mature. » Une franchise désarmante, qui dit aussi le niveau de pari technologique en jeu.

Pour Intel, c’est une bouée de sauvetage présentée comme un partenariat stratégique. Lip-Bu Tan, CEO d’Intel, s’est afffiché aux côtés de Musk à la fab D1D/D1X de Hillsboro, Oregon — avec, fait remarquable, une tête d’Optimus robot entre les mains des deux hommes. Signal que le programme robotique de Tesla est désormais intégré dans la collaboration.

Intel a déclaré publiquement : « Notre capacité à concevoir, fabriquer et packager des puces ultra-hautes performances à grande échelle aidera à accélérer l’objectif de Terafab de produire 1 TW/an de calcul pour propulser les avancées futures en IA et en robotique. »

Ce que ça change concrètement pour Tesla

Pour les actionnaires et passionnés de Tesla, l’enjeu central est simple : la pénurie de puces est le goulot d’étranglement numéro un du déploiement du FSD et du programme Optimus. Musk l’a dit sans ambiguïté lors du Q4 2025 : les capacités externes de TSMC, Samsung et Micron atteindront un plafond dans trois à quatre ans.

Terafab est la réponse structurelle à ce problème. Si le projet tient ses délais — c’est le grand « si » — Tesla sortirait d’une dépendance critique vis-à-vis de foundries étrangères pour les générations AI5, AI6 et au-delà. C’est la même logique qui avait présidé à l’internalisation de la production de batteries avec les 4680 : contrôler la chaîne d’approvisionnement du composant le plus stratégique.

La nuance importante : le prospectus S-1 de SpaceX déposé en mai 2026 admet que Tesla et SpaceX « ont convenu d’un cadre général pour le développement futur de Terafab », mais que « les calendriers, jalons et dépenses en capital n’ont pas encore été déterminés ». Intel n’a rejoint le projet qu’en avril — un mois avant le dépôt du prospectus. Pour une usine censée produire des puces en 2026, les fondations contractuelles restent légères.

La CFO de Tesla a confirmé lors de l’événement de mars que le coût initial du projet n’est pas encore intégré au plan de dépenses en capital 2026 de Tesla, qui dépasse déjà les 20 milliards de dollars. La question du financement reste donc entière.

L’angle que personne ne traite : les résidents de Grimes County

Plus de 100 personnes se sont déplacées à l’audience publique du 3 juin. Les arguments des opposants portaient sur trois axes : la pression sur les ressources en eau et en énergie d’un comté rural de 30 000 habitants, l’impact environnemental sur la faune locale, et le manque de transparence dans un processus qui a vu SpaceX déposer sa demande en mai et obtenir son abattement fiscal en juin.

Marie Egyed, représentant le groupe de riverains « Grimes County Citizens for Responsible Development », a prévenu que la méthode employée allait engendrer « méfiance, réactions et possibles recours juridiques futurs ».

Le paradoxe est saisissant : une entreprise valorisée 1,75 trillion de dollars obtient une exonération totale d’impôts fonciers d’un comté dont la base fiscale totale est d’environ 11 milliards de dollars. Rapporté à l’échelle : c’est comme si une multinationale valant mille fois plus que le PIB d’une ville obtenait de ladite ville qu’elle renonce à ses recettes fiscales pendant 35 ans.

Ce que Tesla Mag retient

Terafab est réel. Les terrains sont acquis, les permis avancent, Intel est officiellement dans la boucle, et la construction progresse — des prises de vue aériennes du 27 mai 2026 montrent une activité importante sur le campus de Giga Texas malgré des pluies inhabituelles.

Mais Terafab est aussi le projet le plus ambitieux jamais tenté par des entreprises sans aucune expérience dans la fabrication de semiconducteurs. Construire une fab est « l’un des projets d’infrastructure d’entreprise les plus difficiles et les plus coûteux qui existent, nécessitant typiquement des années et plus de 20 milliards de dollars », rappelle TechCrunch — pour une fab standard. Terafab en prévoit 119 milliards.

Pour les lecteurs de Tesla Mag, la bonne question n’est pas « Terafab va-t-il réussir ? » mais « Que se passe-t-il pour Tesla si Terafab prend trois à cinq ans de retard ? » Dans ce scénario, la dépendance à TSMC et Samsung reste entière, les Cybercab déploient leur flotte sur AI4 ou AI5 importés, et Optimus peine à scaler. L’objectif d’un million de robots en 2026-2027 devient structurellement impossible.

C’est pourquoi Terafab n’est pas seulement un pari technologique. C’est le pari existentiel de l’empire Musk — le chaînon manquant entre les voitures qui roulent aujourd’hui et la civilisation galactique qu’il appelle de ses vœux.

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